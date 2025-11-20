Se dispara la Bolsa de Tokio gracias a sólidos resultados de Nvidia

El índice japonés Nikkei subía 4% el jueves luego de que Nvidia anunciara fuertes resultados gracias a la enorme demanda de sus chips para la inteligencia artificial (IA).

Los ingresos de la firma estadounidense podrían aplacar de momento los recientes temores de los mercados por la excesiva valoración de las acciones tecnológicas.

El Nikkei 225 subió 4% a 50.480,87 puntos en el comercio matinal, mientras el índice Topix, más amplio, subía 2,63% a 3.331,1 puntos.

El índice surcoreano Kospi también aumentó casi 3% impulsado por los sólidos resultados de Kospi.

Nvidia informó ganancias de US$31.900 millones para el tercer trimestre del año, con ingresos récord de US$57.000 millones en ese periodo.

