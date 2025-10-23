LA NACION

Se disparan los precios del petróleo después de las sanciones de EE.UU. a Rusia

Los precios del crudo aceleraron su alza este jueves, más de 5%, impulsados por los anuncios de sanc

Los precios del crudo aceleraron su alza este jueves, más de 5%, impulsados por los anuncios de sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que podrían limitar la oferta en el mercado.

Hacia las 09:20 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, subía un 5,05% a US$65,75. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganaba un 5,18% a US$61,53.

En Asia, los precios del petróleo subieron casi 3% el jueves.

Trump anunció las sanciones el miércoles en Washington tras reclamar que sus conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania "no van a ningún lado".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Estados Unidos a unirse a las sanciones.

