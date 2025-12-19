Se elevan a siete las muertes en ataque a militares en Colombia

"Como consecuencia de la acción terrorista perpetrada por el grupo armado organizado ELN en la Base Militar del 27, en Aguachica, Cesar, lamentablemente falleció en las últimas horas nuestro soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, quien se encontraba recibiendo atención médica especializada", precisó un mensaje del Ejército en X.

El coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, explicó que la base militar fue atacada con cilindros cargados con explosivos, ráfagas de fusil y drones a los que se les adaptó cargas que impactaron la sede castrense.

El Ejército dijo que de un total de 31 heridos reportados al inicio, había cinco militares en estado crítico, entre ellos Orozco Díaz, quien falleció luego de una cirugía.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, aseguró este viernes que tanto el ELN como los disidentes de las extintas Farc han realizado un total 393 ataques con drones, entre abril de 2024 y este mes, a instalaciones militares, razón por la cual se va a acelerar la compra de nueva equipos de detección y inhibición de esos aparatos. (ANSA).