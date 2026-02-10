Se encuentra solución para las medallas defectuosas de los JJOO y se pueden reparar

Por Keith Weir

MILÁN, 10 feb (Reuters) - Se ha encontrado una solución para evitar que las medallas olímpicas de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se desprendan y los atletas podrán devolver las que estén dañadas para su reparación, según informaron el martes los organizadores locales

Los problemas con las preciadas medallas han sido uno de los temas de conversación en los primeros días de competición de unos Juegos que, por lo demás, han transcurrido sin incidentes

Los organizadores locales investigaron los percances con las medallas junto con la Casa de la Moneda italiana, responsable de su fabricación

"Se identificó una solución y se llevó a cabo una intervención específica", dijo Luca Casassa, director de comunicación de Milano Cortina 2026, quien añadió que solo un número limitado de medallas

Los atletas cuyas medallas se vieron afectadas pueden devolverlas "para que puedan ser reparadas rápidamente", añadió

"Milán-Cortina 2026 confirma su compromiso de garantizar que las medallas, que simbolizan el mayor logro en la carrera de cada atleta, cumplan con los más altos estándares de calidad y atención al detalle"

La estadounidense Breezy Johnson, que ganó el domingo la prueba femenina de descenso, fue una de las víctimas más destacadas, mostrando una medalla dañada de la que se había separado la cinta

Los organizadores no especificaron cuál era el problema. Una fuente cercana sugirió el lunes que el problema podría deberse al broche y la cinta de la medalla, que están equipados con un mecanismo de separación exigido por la ley para evitar el riesgo de estrangulamiento u otras lesiones

Las medallas de oro pesan unos 500 gramos, lo mismo que las de plata, y contienen 6 gramos de oro. Las medallas de bronce son más ligeras, con 420 gramos

Los organizadores locales se mostraron muy satisfechos con el desarrollo de los Juegos, que se extienden por una amplia zona del norte de Italia, desde Milán hasta una serie de sedes en los Alpes

"Lo que hemos visto en estos cuatro primeros días es realmente alentador: los estadios y las competiciones suelen estar llenos, las zonas para aficionados están repletas de gente con ganas de fiesta y de disfrutar del ambiente de los Juegos", dijo Casassa

"Las opiniones que estamos recibiendo de los verdaderos protagonistas, los atletas, en este momento son muy positivas", añadió. (Información de Keith Weir; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Patrycja Dobrowolska)