Se enlazará por tren con Guatemala y Belice

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció esa estrategia de interconexión tras una reunión con su homólogo de Guatemala Bernardo Arévalo, con quien acordó combatir el narcotráfico, coordinarse en materia de seguridad con sus Ejércitos y cuerpos policiales y en materia de intercambio de información de inteligencia.

El Tren Maya, una obra icónica del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fue inaugurado en diciembre de 2023 en su primera etapa, con una longitud de 1554 kilómetros y que costó unos US$28.500 millones.

Hasta ahora, ha sido utilizado por más de 1,5 millones de personas en México.

Sheinbaum afirmó que este año comenzó la construcción de la modalidad de carga de esta vía férrea, con lo cual ahora se busca que "los beneficios de estos trenes no se queden sólo en México, sino que lleguen a Guatemala y Belice.

Durante el encuentro entre Sheinbaum y Arévalo, en la zona de El Petén, Guatemala, se suscribieron acuerdos en materia de energía y sustentabilidad, medio ambiente y patrimonio compartido y cooperación para el desarrollo.

Arévalo afirmó que "el Tren Maya no va a atravesar ninguna área de reserva existente y va a transitar por zonas que ya son consideradas de transporte normal".

El proyecto busca "ampliar las opciones de movilidad y facilitar el intercambio comercial entre los tres países, expuso.

Sheinbaum hizo notar que no se trata de que México construya infraestructura ferroviaria en los países vecinos, sino que se trata de "un esquema de cooperación para que los proyectos existentes en territorio mexicano tengan un alcance regional" y tengan un "éxito prometedor".

Se pretende, en este marco, avanzar en un "segundo enlace por el Pacífico que unirá Tecún Umán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo México, para "facilitar el transporte de mercancías y personas entre ambos lados de la frontera sur" e impulsar el comercio, el turismo y la integración regional.

En cuanto a la migración y movilidad laboral, se convino en que los dos países brinden protección a migrantes y se acordó un "protocolo binacional de repatriación" así como un "programa bilateral de trabajo temporal", así como "fortalecer y ampliar los mecanismos de visas de trabajo", simplificando los procesos.

Los mandatarios reiteraron su "compromiso inequívoco con el combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada" y colaborar en materia de seguridad en un marco de "respeto a la soberanía de cada nación y la necesidad de dar una respuesta a las amenazas comunes como el narcotráfico".

"Reafirmamos compromisos concretos en seguridad, para que nuestras fronteras sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar", expuso Sheinbaum.

En octubre próximo se prevé realizar en México una reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad para dar un seguimiento a los compromisos alcanzados.

