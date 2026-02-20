Se entrega exfutbolista paraguayo Víctor Centurión acusado de narcotráfico

El paraguayo Víctor Centurión, exjugador del Deportivo Cali colombiano, acusado de integrar una red de narcotráfico al mando del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se entregó este viernes a las autoridades de Paraguay, informó la policía.

El exportero de 40 años, que jugó en el Cali entre 2011 y 2012, debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, reveló a periodistas la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.

El juez especializado en el crimen organizado, Osmar Legal, ordenó el viernes la remisión de Centurión a la cárcel Tacumbú, en Asunción, tras su comparecencia la tarde del viernes.

Centurión fue declarado rebelde de la justicia el pasado miércoles por los hechos punibles de tráfico internacional, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes, que establecen penas de hasta 22 años de cárcel según la funcionaria del Ministerio Público.

Conforme a la imputación de la Fiscalía, Centurión respondía al prófugo Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú de la primera división guaraní, donde también jugó el exguardameta.

Cáceres, también declarado prófugo de la justicia, es sindicado como asociado al paraguayo, hoy preso, Alexis González Zárate y al uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, considerado como el narcotraficante más buscado de Sudamérica.

Marset también fue jugador de fútbol en Paraguay y Bolivia.

La detención de Centurión, quien también formó parte de los planteles de los equipos paraguayos Olimpia, Libertad y Guaraní, se produjo en el marco del llamado "Operativo Nexus II" que investiga el esquema de narcotráfico ligado a Marset.