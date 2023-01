Se entrega galardón a los 10 ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2023

Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed, Presidente de los EAU, ha entregado hoy los galardones a los 10 ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2023.

Winners of the 2023 Zayed Sustainability Prize were recognised in Abu Dhabi on January 16, 2023 (Photo: AETOSWire)

La ceremonia de entrega del Premio coincidió con el inicio de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi 2023 (ADSW).

A la ceremonia también asistieron S.A. El Teniente General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro del Interior; S.A. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro de la Corte Presidencial; S.A. Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Miembro del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi; S. S. A. el Jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el Jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Asesor de Asuntos Especiales del Ministerio de la Corte Presidencial; el Jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro de Tolerancia y Convivencia; junto con varios jeques y altos funcionarios.

También estuvieron presentes varios jefes de Estado, ministros y otros altos dignatarios de los EAU y del extranjero, además de los ganadores anteriores y los finalistas de 2023.

Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed felicitó a los ganadores de las cinco categorías, reafirmando el papel del Premio como catalizador mundial de la sostenibilidad y la acción humanitaria.

En su discurso con motivo de la ceremonia de entrega de premios, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed declaró:"Los EAU siguen liderando importantes iniciativas globales en el corazón de nuestra misión de crear un futuro mejor para todos, tanto dentro de los EAU como más allá de las fronteras de nuestra nación. La audaz ambición del Premio Zayed a la Sostenibilidad sigue estando a la vanguardia de estos esfuerzos. Crea una vía para ofrecer ayuda humanitaria y soluciones que cambian vidas a comunidades de todo el mundo".

El Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan subrayó que este año, en el que se cumplen 15 años del Premio, será también un año histórico para los EAU, ya que se preparan para acoger la 28ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP 28) de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). En este contexto, los premios de este año son un importante recordatorio de la necesidad de una mayor colaboración internacional para movilizar la acción climática y crear oportunidades de desarrollo económico y social sostenible en todas las naciones, incluido el Sur global.

Su Alteza prosiguió:"En los últimos 15 años, el Premio Zayed a la Sostenibilidad se ha basado con éxito en el legado del padre fundador de los EAU, el Jeque Zayed, y ha llevado adelante su audaz visión humanitaria, garantizando que los recursos de nuestra gran nación se utilicen plenamente en beneficio de todas las personas. Hoy en día, el Premio Zayed a la Sostenibilidad es un galardón reconocido internacionalmente que moviliza a innovadores, emprendedores sociales y jóvenes para acelerar un cambio positivo para nuestro planeta y todas las personas".

El Premio, dotado con 3 millones de dólares, es el galardón mundial pionero de los EAU en materia de sostenibilidad, que reconoce y recompensa a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y centros de enseñanza secundaria de todo el mundo que aportan soluciones impactantes, innovadoras e inspiradoras en los ámbitos de la salud, la alimentación, la energía y el agua.

A través de sus 96 ganadores anteriores, el Premio ha transformado la vida de más de 378 millones de personas en todo el mundo desde 2008, incluyendo Vietnam, Nepal, Sudán, Etiopía, Maldivas y Tuvalu. En las categorías de Salud, Alimentos, Energía y Agua, cada ganador recibe 600.000 dólares, mientras que en la categoría de Escuelas Secundarias Mundiales hay seis ganadores, que representan a seis regiones del mundo, y cada uno de ellos recibe hasta 100.000 dólares.

Su Alteza también hizo hincapié en la necesidad de formar a jóvenes brillantes para que se conviertan en los pensadores críticos y los líderes de la sostenibilidad del mañana, y elogió la categoría de Escuelas Secundarias Mundiales del Premio, que capacita a los jóvenes para desempeñar un papel activo en el apoyo al desarrollo socioeconómico de sus comunidades.

En la categoría de Salud, la Associação Expedicionários da Saúde (EDS) de Brasil recibió el Premio por su Complejo Hospitalario Móvil, que proporciona atención médica y quirúrgica especializada a comunidades indígenas geográficamente aisladas en el Amazonas. El objetivo del Complejo Hospitalario Móvil es llegar a las zonas más difíciles de la Amazonia, garantizando la seguridad y comodidad de los pacientes y la excelencia en la calidad de los servicios prestados. A lo largo de seis expediciones entre 2015 y 2022, la organización sin ánimo de lucro realizó más de 1.900 intervenciones quirúrgicas que mejoraron los resultados sanitarios, incluida la mejora de la visión tras la cirugía de cataratas.

Ÿnsect de Francia fue el ganador de la categoría Alimentos por su importante trabajo en proteínas a base de insectos y fertilizantes naturales. La pyme produce proteínas de insectos y fertilizantes naturales para insectos en la primera fábrica de insectos de su tipo en Europa equipada con una innovadora agricultura vertical y una configuración de biorrefinación integrada. Ÿnsect procesa dos especies de insectos (gusanos de la harina molitor y búfalo) en ingredientes de alta calidad y valor para toda la cadena alimentaria: plantas, peces, animales de granja, mascotas y humanos. Ÿnsect está construyendo actualmente una nueva fábrica en Francia y opera otros dos sitios en Francia y los Países Bajos. Para 2025, Ÿnsect podrá producir más de 1500 toneladas de proteína al mes.

En los últimos cinco años, Ÿnsect ha mejorado la vida de 30 millones de personas mediante la entrega de productos nutricionales sostenibles, naturales y de primera calidad para la piscicultura (como un alimento alternativo para peces para satisfacer las necesidades de suministro de alimentos de la acuicultura) y la nutrición humana. La planta de demostración actualmente operada por la empresa produce 30 toneladas de proteína por mes.

En la categoría Energía, NeuroTech, con sede en Jordania, desarrolló algoritmos basados en Al con un sistema de transacciones basado en blockchain para brindar acceso confiable a la energía a los campos de refugiados. La Pyme emplea el concepto de energía compartida al separar las cargas eléctricas en flujos de baja y alta prioridad. Por lo tanto, los beneficiarios tienen la garantía de recibir la energía que les salva la vida, y la energía adicional se destina a los alimentadores de baja prioridad, de acuerdo con la disponibilidad de energía. La gestión y el control sofisticados de la energía reducen el estrés por electricidad y aumentan la conciencia del consumidor sobre la electricidad.

Durante su fase piloto, NeuroTech ayudó a entregar energía eléctrica a más de 10.000 refugiados sirios en Azraq. Al optimizar el uso y la distribución de energía, NeuroTech ha ayudado a reducir la presión sobre la sección respiratoria del hospital principal del campamento al hacer que la electricidad esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los pacientes ahora pueden usar un nebulizador personal, un dispositivo médico utilizado durante la pandemia de COVID-19 y para personas con enfermedades respiratorias crónicas.

LEDARS (Sociedad de Investigación Agrícola y Desarrollo del Medio Ambiente Local), una organización sin ánimo de lucro de Bangladesh, obtuvo el premio en la categoría Agua por su modelo integrado de gestión de recursos hídricos que resuelve problemas de escasez de agua en áreas propensas a desastres. Su combinación de tecnologías ayuda a transformar las comunidades en Bangladesh para que las personas puedan tener acceso a agua potable segura y medios de vida climáticamente inteligentes.

Con el apoyo de LEDARS, se instalaron 5250 biofiltros de arena, 65 filtros de arena para estanques, 185 sistemas de recolección de agua de lluvia y 69 estanques protectores en comunidades de Bangladesh, lo que apoya el cultivo de arrozales y vegetales durante todo el año en tierras que antes estéril. Las iniciativas LEDARS crearon acceso a agua potable segura para al menos 15,881 familias. Como resultado de esta solución, se han ahorrado más de 12 millones de galones de agua.

El Presidente del Jurado y expresidente de la República de Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson, dijo:“Los ganadores de este año han demostrado un nuevo nivel de creatividad y ambición en sus soluciones para abordar desafíos globales apremiantes. Estamos seguros de que estos ganadores generarán un impacto significativo y escalable en las comunidades de todo el mundo y, a su vez, acelerarán importantes objetivos de acción climática para ayudar a asegurar un futuro sostenible para todos”.

S.E. el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General del Premio Zayed a la Sostenibilidad, ha declarado que:"Desde que el sabio liderazgo de nuestra nación estableció el Premio Zayed a la Sostenibilidad hace 15 años, el Premio se ha convertido en un apoyo clave de la visión de los EAU para impulsar la acción climática inclusiva y el desarrollo sostenible internacional. Al ofrecer soluciones reales en materia de sostenibilidad a comunidades vulnerables de todo el mundo, el Premio honra la contribución del Jeque Zayed al bien social y eleva a la humanidad a escala mundial”.

"Nuestros 106 ganadores están impulsando la acción para resolver los retos más apremiantes del mundo. A través de su compromiso con la defensa de la acción positiva, millones de personas que vivían sin acceso a la energía, el agua, la atención sanitaria o los alimentos en el mundo en desarrollo, tienen ahora oportunidades de desarrollo económico y social sostenible, incluido el acceso a una educación de calidad, un trabajo digno, el crecimiento económico y la mejora de los medios de subsistencia".

S.E. Al Jaber añadió:"Mientras los EAU se preparan para acoger la COP28 a finales de este año, el Premio Zayed a la Sostenibilidad es un recordatorio crítico del compromiso de los EAU para acelerar las soluciones prácticas necesarias para ayudar a las sociedades a mitigar y adaptarse al cambio climático."

Desde 2013, el Premio ha galardonado a 46 centros de secundaria de países de todo el mundo en su categoría de Escuelas Secundarias Mundiales. Los estudiantes de estos centros ganaron por sus propuestas de proyectos autogestionados que, desde entonces, han sido puestos en práctica por los jóvenes. En conjunto, han generado 7,2 millones de kWh de electricidad, han ahorrado 5.700 toneladas de CO2 y han tenido un impacto positivo en 427.408 personas de sus comunidades.

Los ganadores de la Categoría Escuelas Secundarias Mundiales 2023 son Fundación Bios Terrae - ICAM Ubaté (Colombia), en representación de Las Américas; Romain-Rolland-Gymnasium (Alemania), en representación de Europa y Asia Central; Escuela de Estudiantes Dotados (Iraq), que representa la región de Medio Oriente y África del Norte; UWC East Africa - Arusha Campus (Tanzania), en representación de África subsahariana; Dhaka Residential Model College (Bangladesh), que representa el sur de Asia y, finalmente, Kamil Muslim College (Fiji) de la región de Asia Oriental y el Pacífico.

Los ganadores fueron seleccionados de un grupo de 4.538, un número récord de participantes, elegidos por un panel de más de 40 expertos. Los miembros del Jurado incluyen S.E. Olafur Ragnar Grimsson, expresidente de la República de Islandia, ministros de los EAU, Sir Richard Branson, fundador de Virgin Group, Dr. Andreas Jacobs, presidente de INSEAD, Jacobs Family Council, entre otros.

Acerca del Premio Zayed a la Sostenibilidad

El Premio Zayed a la Sostenibilidad es el premio mundial pionero en sostenibilidad de los EAU y un tributo al legado del difunto padre fundador de los EAU, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Establecido en 2008, el Premio a la Sostenibilidad Zayed tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible y la acción humanitaria al reconocer y recompensar a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias que brindan soluciones impactantes, innovadoras e inspiradoras en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Globales.

En 2023, el Premio Zayed a la Sostenibilidad celebra 15 años de impacto humanitario en todo el mundo. A través de sus 96 ganadores, el Premio ha tenido un impacto positivo en la vida de más de 378 millones de personas en 150 países.

