Se escuchan dos fuertes explosiones en la ciudad afgana de Jalalabad

Dos potentes explosiones sacudieron el sábado por la mañana la ciudad de Jalalabad, en el este de Afganistán, constató un periodista de la AFP un día después de que Pakistán bombardeara varias zonas de su vecino

El reportero oyó pasar un avión a reacción y, a continuación, estallidos procedentes de la zona del aeropuerto de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, situada en la carretera entre Kabul y la frontera con Pakistán

Islamabad bombardeó el viernes grandes ciudades afganas, entre ellas la capital Kabul, y su gobierno declaró la "guerra abierta" a las autoridades talibanes. El día anterior, las fuerzas afganas habían lanzado una ofensiva en la frontera común

Pakistán se defenderá "en cualquier circunstancia", reafirmó el sábado por la mañana el ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, en la red social X

Estados Unidos expresó "su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques de los talibanes", había dicho en esa misma plataforma la número tres del Departamento de Estado, Allison Hooker

El gobierno afgano, por su parte, declaró el viernes que quería "el diálogo" para resolver el conflicto

Afganistán y Pakistán, que durante mucho tiempo mantuvieron una relación cercana, se enfrentan esporádicamente desde que los talibanes retomaron el control de Kabul en agosto de 2021