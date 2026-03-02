Se escuchan explosiones en Jerusalén tras alerta por misiles iraníes (periodista de AFP)

Varias explosiones se escucharon el lunes hacia las 5H00 GMT en Jerusalén, donde sonaron las sirenas después del anuncio del ejército sobre disparos de misiles iraníes en dirección a Israel, informaron periodistas de la AFP.

También se escucharon explosiones en la región de Tel Aviv, en el centro de Israel.

"Hace poco, las fuerzas armadas israelíes identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", indicó el ejército. Añadió que se activó la defensa antiaérea para interceptarlos y se hizo un llamado a la población a dirigirse a los refugios.

Las sirenas volvieron a sonar en Jerusalén hacia las 05H40 GMT, después de que el ejército anunciara haber identificado nuevos misiles lanzados desde Irán.

Los servicios de rescate no informaron de inmediato de ningún herido.

El domingo, nueve personas murieron y once fueron declaradas desaparecidas en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó sobre un refugio público tras el impacto directo de un misil iraní.

Y en la región de Jerusalén, siete personas resultaron heridas por otro ataque nocturno.