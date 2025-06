Se escuchan explosiones en Teherán pese a orden de Trump a Israel de frenar ataques

Por Nandita Bose, Alexander Cornwell y Parisa Hafezi

WASHINGTON/TEL AVIV/ESTAMBUL, 24 jun (Reuters) - Una serie de explosiones se escucharon el martes en Teherán, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel había cancelado los ataques aéreos por orden suya para preservar el alto el fuego.

Dos testigos contactados por teléfono en la capital iraní afirmaron haber oído dos fuertes explosiones. La radio del Ejército israelí informó que Israel había atacado un radar iraní cerca de Teherán.

Trump, de camino a una cumbre de la OTAN en los Países Bajos, había dicho que Israel había cancelado sus ataques, después de haberlo reprendido en un arrebato inusual contra un aliado a cuya campaña militar se había unido dos días antes.

"Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras hacen un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor!", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Esto siguió a otra publicación en la que decía: "Israel. No lancen esas bombas. Si lo hacen es una violación grave. Lleven a sus pilotos a casa, ¡ahora!".

Antes de subir al avión, el mandatario estadounidense dijo a los periodistas que no estaba "contento" con ninguno de los dos bandos por violar la tregua, en particular con Israel.

"Tengo que conseguir que Israel se calme ahora", dijo Trump al salir de la Casa Blanca. "Israel, tan pronto como hicimos el trato, salieron y lanzaron una carga de bombas, como nunca antes había visto, la mayor carga que hemos visto", agregó.

Irán e Israel llevan luchando "tanto tiempo y tan duramente que no saben qué coño están haciendo", dijo antes de apartarse de las cámaras y dirigirse a su helicóptero.

Medios israelíes informaron que Trump había hablado por teléfono con Netanyahu.

Un reportero de Axios afirmó que el primer ministro israelí le había dicho a Trump que Israel reduciría la misión de bombardeo en lugar de cancelarla. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho el martes más temprano que había ordenado a las fuerzas armadas lanzar nuevos ataques contra objetivos en Teherán en respuesta a lo que dijo eran misiles iraníes lanzados en una "flagrante violación" del alto el fuego. Irán negó haber lanzado misiles y afirmó que los ataques israelíes se habían prolongado durante una hora y media más allá de la hora prevista para el inicio del alto el fuego. ALIVIO A pesar de los informes iniciales de violaciones, en ambos países era palpable la sensación de alivio por haberse trazado un camino para salir de la guerra, 12 días después de que Israel la iniciara con un ataque sorpresa, y dos días después de que Trump se uniera a los ataques contra objetivos nucleares iraníes. "Estamos contentos, muy contentos. Quién haya mediado o cómo haya sucedido no importa. La guerra ha terminado. Nunca debería haber comenzado en primer lugar", dijo a Reuters por teléfono Reza Sharifi, de 38 años, que regresaba a Teherán desde Rasht, en el mar Caspio, donde se había trasladado con su familia para escapar de los ataques contra la capital. Arik Daimant, ingeniero informático en Tel Aviv, declaró: "Lamentablemente, es un poco tarde para mí y mi familia, porque nuestra casa aquí quedó totalmente destruida en los recientes bombardeos del domingo pasado. Pero como se suele decir: 'más vale tarde que nunca', y espero que este alto el fuego sea un nuevo comienzo". Trump había anunciado el alto el fuego con una publicación en Truth Social: "ALTO EL FUEGO YA ESTÁ EN VIGOR. POR FAVOR, NO LO VIOLEN". Israel lanzó un ataque sorpresa el 13 de junio, que alcanzó las instalaciones nucleares iraníes y provocó la muerte del más alto nivel de su comando militar, en la peor amenaza que enfrenta la República Islámica desde la guerra con Irak en la década de 1980. Durante la campaña, Israel afirmó estar dispuesto a derrocar a los gobernantes clericales de Irán si fuera necesario para lograr sus objetivos. Teherán dice que su programa nuclear tiene fines pacíficos y niega estar desarrollando armas nucleares. Las autoridades iraníes afirman que cientos de personas murieron en los ataques aéreos. No fue posible confirmar de forma independiente la magnitud de los daños, dado el estricto control de los medios de comunicación.

Los ataques con misiles en represalia dejaron 28 muertos en Israel, en la primera vez que un gran número de misiles iraníes penetran sus defensas.

(Reporte de Reuters, escrito por Peter Graff, editado en español por Javier López de Lérida y Lucila Sigal)