Se escuchan explosiones en varias ciudades del Golfo (periodistas de AFP)

Fuertes explosiones se escucharon el lunes en varias ciudades del Golfo mientras Irán entra en su tercer día de ataques contra sus vecinos del Golfo en respuesta a los bombardeos estadounidenses-israelíes.

Reporteros y testigos de la AFP dijeron haber escuchado varias fuertes explosiones en Abu Dabi, Dubái, Doha, Manama y la Ciudad de Kuwait.

El continuo bombardeo del Golfo por parte de Irán ha sacudido a una región considerada desde hace mucho tiempo un refugio de paz y seguridad en el turbulento Oriente Medio.

El Ministerio del Interior de Baréin afirmó que los ataques iraníes mataron a una persona, el primer muerto en ese país desde el inicio de la campaña de Teherán, lo que eleva a cinco el número total de decesos en todo el Golfo desde el sábado.

La caída de restos de un misil interceptado provocó un incendio en un barco extranjero en la ciudad portuaria de Salman, indicó el ministerio bareiní, que causó la muerte de un trabajador y dejó a otros dos gravemente heridos.

El conflicto iniciado el sábado ha afectado a la infraestructura civil del Golfo, desde aeropuertos y puertos marítimos hasta edificios residenciales y hoteles.