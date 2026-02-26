Se escuchan fuertes explosiones en capital de Afganistán

Fueron explosiones sacudieron Kabul la madrugada del viernes, horario local, poco después de que el gobierno talibán anunciara que lanzó una ofensiva contra Pakistán en la frontera, reportaron periodistas de la AFP presentes en la capital afgana.

Las explosiones se oyeron por toda la ciudad a partir de la 01:50 (21:20 GMT del jueves) y fueron acompañadas por el sonido de cazas, informó el equipo de la AFP en Kabul.

Un habitante dijo que hubo hasta ocho explosiones.

"Las dos primeras explosiones fueron más lejos de nosotros. Las últimas fueron cerca y sacudieron la casa, y se pueden oír cazas después de cada explosión", afirmó el residente, que pidió anonimato por motivos de seguridad.

Tras las explosiones hubo varias ráfagas de disparos que periodistas de la AFP escucharon en el centro de Kabul hasta alrededor de las 02:30 de la madrugada.

Horas antes, el ejército afgano había atacado a tropas pakistaníes en la frontera, en represalia por mortíferos ataques aéreos en los días previos.

Las relaciones entre estos países vecinos en Asia se han deteriorado gravemente en los últimos meses.

Importantes pasos fronterizos permanecen cerrados desde los enfrentamientos de octubre, en los que murieron más de 70 personas en ambos lados.

Pakistán acusa a Afganistán de no actuar contra los grupos militantes que perpetran ataques en su territorio, algo que el gobierno talibán niega.