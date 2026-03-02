Se escuchan potentes explosiones en varias zonas de Teherán (periodistas de AFP)

Cuatro explosiones potentes sacudieron en la madrugada del martes el norte de Teherán, constataron periodistas de la AFP, después de una serie de estallidos ocurridos unos minutos antes en varios barrios de la capital de Irán.

Las explosiones se escucharon el martes hacia las 01.15 (21.45 GMT del lunes) e hicieron temblar las ventanas del apartamento de un periodista de la AFP. El objetivo al que iban dirigidas no estaba claro de momento.

Mientras aviones de combate sobrevolaban la capital, periodistas de la AFP habían visto previamente columnas de humo sobre el centro histórico y en el este de la ciudad, donde las agencias Mehr y Tasnim informaron de explosiones.