Se espera la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza a las 09:00 GMT, según una fuente
JERUSALÉN, 9 oct (Reuters) -
La firma del acuerdo sobre la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza se espera que tenga lugar a las 12:00 p.m. hora local de Israel (0900 GMT), dijo el jueves a Reuters una fuente informada sobre los detalles del acuerdo.
Se espera que el alto el fuego entre en vigor sobre el terreno en Gaza una vez que se firme el acuerdo, dijo la fuente.
Israel y Hamás dijeron que habían acordado un esperado alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, la primera fase del plan de Trump para poner fin a una guerra en Gaza que ha matado a más de 67.000 personas y ha Oriente Próximo. (Información de Maayan Lubell; redacción de Ahmed Elimam; edición de Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
