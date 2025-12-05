Se espera que el BoJ opte por una "ambigüedad constructiva" sobre futuras subidas de tipos

Por Leika Kihara

TOKIO, 5 dic (Reuters) -

Los inversores que buscan claridad por parte del Banco de Japón sobre cuánto podrían subir los tipos de interés podrían verse decepcionados, según antiguos dirigentes del banco central, ya que las estimaciones claras sobre los tipos de interés neutrales son demasiado difíciles e incluso contraproducentes. Las señales inclinadas hacia el endurecimiento monetario del gobernador Kazuo Ueda el lunes han llevado a los mercados a valorar casi totalmente la posibilidad de una subida del tipo de interés oficial del Banco de Japón al 0,75% desde el 0,5% de diciembre.

También dijo que el banco central ofrecerá una orientación más clara sobre lo lejos que está su tipo de interés oficial del tipo neutral —o el nivel que ni estimula ni enfría el crecimiento— aumentando la atención sobre las señales que pueda dejar caer sobre la futura senda de subidas de tipos.

Las estimaciones actuales del BoJ sugieren que el tipo de interés nominal neutral de Japón se sitúa en algún punto entre el 1% y el 2,5%.

Dado que una subida al 0,75% situaría el tipo de interés oficial cerca de la parte inferior de la horquilla, algunos analistas apuestan por que el Banco de Japón revisará al alza la estimación del tipo neutral para decir a los mercados que aún puede seguir subiendo los tipos sin perjudicar a la economía.

Aunque las autoridades del Banco de Japón se han mantenido herméticas, antiguos dirigentes del banco central dudan de que vaya a revelar una nueva estimación precisa del tipo neutral que satisfaga las expectativas del mercado.

"No espero demasiado del Banco de Japón", dijo Seisaku Kameda, antiguo economista jefe del banco central, quien pronosticó que Ueda podría indicar en qué punto del amplio intervalo podría situarse el tipo neutral, pero sin aclarar nada más.

"Cuando hay tanta incertidumbre, uno no quiere atarse las manos comprometiéndose con una cifra fija. Se necesita una ambigüedad constructiva para tener flexibilidad en la política monetaria", dijo Kameda, que participó en la elaboración de las previsiones económicas del Banco de Japón.

Ayako Fujita, también exdirigente del Banco de Japón y actual economista jefa para Japón de JP Morgan, espera que el Banco de Japón insista en que el 1,0% es solo el límite inferior de la horquilla estimada para el tipo neutral, y que el tipo real podría ser superior.

"Pero seguirá diciendo que no sabe realmente cuál es el nivel real", dijo. "El Banco de Japón probablemente quiere que los mercados valoren un tipo neutral en torno al 1,5%. La comunicación, sin embargo, será complicada".

El BoJ no es el único banco central receloso de revelar detalles sobre el tipo de interés neutral. Aunque los bancos centrales lo utilizan como referencia para fijar la política monetaria, no es directamente observable y es difícil de estimar, ya que los factores que lo afectan, como la productividad, cambian con el tiempo.

