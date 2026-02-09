Se espera que la OTAN lance la misión Centinela del Ártico en los próximos días

Por Lili Bayer, Sabine Siebold y John Irish

BRUSELAS, 9 feb (Reuters) -

Se espera que la OTAN lance en los próximos días una misión que podría reforzar su vigilancia y sus activos militares en el Ártico, dijeron cinco fuentes a Reuters, en un contexto de tensiones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los aliados europeos sobre Groenlandia

El lanzamiento de la misión Centinela del Ártico podría producirse esta misma semana, cuando los ministros de Defensa de la alianza se reúnan en Bruselas, según tres diplomáticos europeos, un responsable militar y una persona familiarizada con el asunto

Centinela del Ártico podría implicar maniobras militares, una mayor vigilancia y más buques y recursos aéreos en la región, incluidos drones, según los diplomáticos

Sin embargo, los responsables dijeron que la misión probablemente se centraría en utilizar los recursos de la OTAN en la región de manera más eficaz, en lugar de añadir grandes cantidades de nuevas fuerzas

La misión forma "parte de los esfuerzos de la Alianza para mejorar aún más nuestra disuasión y defensa en la región, especialmente a la luz de la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en el Ártico", dijo un cargo de la OTAN en un correo electrónico enviado a Reuters

Se esperaba que la misión estuviera operativa en breve, según el responsable

La OTAN anunció la semana pasada que había comenzado a planificar la misión, tras las conversaciones mantenidas en Davos entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que aliviaron las graves tensiones sobre la ambición de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo danés

Los responsables dijeron que no se había tomado una decisión definitiva y que los planificadores militares seguían trabajando en las opciones

Sin embargo, el comandante supremo aliado de la OTAN, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich, dijo el lunes que la planificación se encontraba en "fases finales"

Durante una visita a Luxemburgo, Grynkewich dijo que el martes recibiría información sobre la planificación de la misión por parte del Comando Conjunto de la OTAN en Norfolk, Virginia

"Si la sesión informativa va bien, (...) es posible que tengamos algo que anunciar a lo largo de esta semana sobre cómo vamos a avanzar en ese sentido", dijo a los periodistas. (Información de Lili Bayer, Sabine Siebold y John Irish; escrito por Andrew Gray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)