Se espera que líderes militares de la OTAN se reúnan el miércoles para hablar de Ucrania: fuentes

19 ago (Reuters) - Se espera que los líderes militares de la OTAN se reúnan el miércoles para debatir sobre Ucrania y el camino a seguir, según dijeron el martes a Reuters un funcionario estadounidense y otro de la alianza militar.

El funcionario estadounidense, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que se espera que el general estadounidense Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, asista de forma virtual a la reunión, pero que los planes podrían cambiar.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente del Comité Militar de la OTAN ha convocado lo que la fuente de la alianza describió como una reunión regular a nivel de jefes de defensa.

Otro funcionario de la OTAN dijo que el máximo comandante militar de la alianza, Alexus Grynkewich, informará a los jefes de defensa sobre los resultados de la reunión de Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, la semana pasada.

(Reporte de Idrees Ali y Sabine Siebold; editado en español por Carlos Serrano)