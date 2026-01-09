Se espera que los países de la UE autoricen la firma del acuerdo comercial récord con el Mercosur

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 9 ene (Reuters) - Se espera que los países de la Unión Europea aprueben el viernes la firma del mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque con el bloque sudamericano Mercosur, más de 25 años después del inicio de las negociaciones y tras meses de disputas para conseguir el respaldo de los principales Estados miembros.

La Comisión Europea, que concluyó las negociaciones hace un año, y países como Alemania y España argumentan que es una parte vital de un impulso de la UE para desbloquear nuevos mercados para compensar la pérdida de negocio de los aranceles de Estados Unidos y para reducir la dependencia de China, garantizando el acceso a los minerales críticos.

Los opositores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirman que el acuerdo aumentará las importaciones de productos alimentarios baratos, como carne de vacuno, aves de corral y azúcar, lo que perjudicará a los agricultores nacionales. Los agricultores han iniciado protestas en toda la UE y el jueves bloquearon las carreteras francesas. Está previsto que los embajadores de los 27 Estados miembros indiquen la posición de sus Gobiernos el viernes. Para aprobar el acuerdo se necesitan 15 países que representen el 65% de la población total del bloque. Las capitales de la UE darán su confirmación por escrito el viernes o el lunes.

Esto despejará el camino para que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los socios del Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Parlamento Europeo también tendrá que aprobar el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

FRANCIA DICE QUE LA BATALLA NO HA TERMINADO

El acuerdo de libre comercio sería el mayor de la Unión Europea en términos de reducción arancelaria, al eliminar 4.000 millones de euros (US$4.660 millones) de derechos sobre sus exportaciones. Los países del Mercosur aplican aranceles elevados, como el 35% a las piezas de automóvil, el 28% a los productos lácteos y el 27% a los vinos.

La UE y el Mercosur esperan ampliar en 2024 un comercio de mercancías a partes iguales por valor de 111.000 millones de euros. Las exportaciones de la UE están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, y las del Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pulpa de celulosa y papel.

Para ganarse a los escépticos del acuerdo, la Comisión Europea ha establecido salvaguardias que pueden suspender las importaciones de productos agrícolas sensibles. Ha reforzado los controles de las importaciones, sobre todo en lo relativo a los residuos de plaguicidas, ha creado un fondo de crisis, ha acelerado las ayudas a los agricultores y se ha comprometido a recortar los derechos de importación de fertilizantes.

Las concesiones no bastaron para convencer a Polonia o Francia, pero Italia parece haber pasado del "no" de diciembre al "sí" del viernes.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha declarado que la batalla no ha terminado y se ha comprometido a luchar por el rechazo en la asamblea de la UE, donde la votación podría ser ajustada. Los grupos ecologistas europeos también se oponen al acuerdo y Amigos de la Tierra lo califica de "destructor del clima".

El socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, expresó su confianza en que el acuerdo sea aprobado, con una votación final muy probablemente en abril o mayo.

(US$1 = 0,8587 euros)

(Información de Philip Blenkinsop; edición de Gareth Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)