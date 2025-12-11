Se espera que una huelga general cause interrupciones generalizadas en Portugal

LISBOA (AP) — Una huelga convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Portugal se espera que cause graves interrupciones en vuelos y trenes, suspenda muchos servicios gubernamentales y obligue a la cancelación de citas médicas y clases el jueves.

Los dos sindicatos que representan a cerca de un millón de trabajadores afirman que podría ser la huelga más importante en el país en más de 10 años, ya que se oponen a la reforma laboral planeada por el gobierno de centroderecha.

Según los grupos, los cambios despojan a los trabajadores de sus derechos, mientras que el gobierno alega que son necesarios para hacer la economía más flexible y estimular el crecimiento.

La propuesta incluye facilitar a las empresas el despido de trabajadores, negar el derecho a huelga en otros sectores de la economía y limitar los descansos para la lactancia materna a los dos primeros años de vida del bebé, en lugar de la exención indefinida actual.

Portugal tiene una de las economías más pequeñas de la Unión Europea y sus trabajadores están entre los peor pagados en el bloque de 27 naciones. El salario mensual promedio ronda los €1.600 (US$1.870) antes de impuestos, según el Instituto Nacional de Estadística. El salario mínimo mensual que ganan cientos de miles de trabajadores es de €870 (US$1.018) antes de impuestos.

Los portugueses también se ven afectados por una crisis de vivienda y del costo de vida, ya que los precios de las propiedades se disparan y la inflación se mantiene en poco más del 2%.

La Comisión Europea espera que Portugal logre un crecimiento del PIB de alrededor del 2% este año, por encima del promedio del bloque del 1,4%. El desempleo está en menos del 6%, aproximadamente la media de la UE.

Los sindicatos planearon marchas callejeras más tarde el jueves. Es la primera vez desde 2013 que los grupos paraguas —la Unión General de Trabajadores y la Confederación General de Trabajadores Portugueses— se unen.

El primer ministro socialdemócrata, Luis Montenegro, calificó la huelga como "sin sentido" porque el país está yendo bien.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.