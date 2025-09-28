Se forma tormenta tropical Imelda cerca de Florida; huracán de categoría 4 Humberto avanza: CNH

28 sep (Reuters) - La depresión tropical nueve se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical Imelda, según informó el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Imelda se encuentra a cerca de 600 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, Florida, con vientos máximos sostenidos de 65 kms/h.

El CNH prevé que Imelda se convierta en huracán a finales del lunes o el martes.

Se esperan condiciones de tormenta tropical sobre el centro y noroeste de Bahamas el domingo, dijo el CNH en su último aviso.

Las marejadas generadas por Imelda y el huracán de categoría 4 Humberto afectarán a partes de las Bahamas este fin de semana, y se extenderán a gran parte de la costa este de Estados Unidos a principios de esta semana, añadió la agencia meteorológica, con sede en Miami.

Los expertos esperan que Humberto toque tierra en Bermuda en la noche del martes.

(Reporte de Ananya Palyekar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)