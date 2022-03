Se hunde barco de carga incendiado cerca de las Azores

LISBOA (AP) — Un enorme buque de carga que transportaba vehículos desde Alemania hacia Estados Unidos se hundió el martes en medio del Atlántico, 13 días después de que un incendio estalló abordo, dijeron el gerente del barco y la Armada portuguesa.

El Felicity Ace se hundió a 400 kilómetros (250 millas) del archipiélago portugués de las Azores cuando era remolcado, informó la empresa MOL Ship Management en Singapur. Un equipo de rescate apagó el incendio.

El barco de 200 metros de eslora (650 pies) se inclinó a estribor antes de irse a pique, dijo el gerente del buque.

La armada portuguesa confirmó el hundimiento y dijo que ocurrió fuera de las aguas territoriales del país. Un helicóptero de la Fuerza Aérea portuguesa evacuó a los 22 tripulantes del buque cuando estalló el incendio, dejando la embarcación a la deriva.

No estaba claro cuántos coches estaban a bordo, pero los cargueros del tamaño del Felicity Ace pueden trasportar al menos 4.000 vehículos.

Productores europeos de autos declinaron discutir cuántos vehículos y cuáles modelos estaban a bordo, pero clientes de Porsche en Estados Unidos estaban siendo contactados por sus concesionarios, dijo la compañía.

“Estamos trabajando ya para remplazar cada coche afectado por este incidente y los primeros vehículos serán fabricados pronto”, dijo Angus Fitton, vicepresidente de Relaciones Públicas en Porsche Cars North America, Inc., en un correo electrónico a The Associated Press.

El buque transportaba vehículos eléctricos y no eléctricos, de acuerdo con las autoridades portuguesas. Se sospecha que el siniestro fue causado por baterías de litio usadas por los coches eléctricos, aunque las autoridades dicen que no han hallado evidencia de la causa.

Las autoridades temían que el barco contaminara el océano. El buque llevaba 2.000 toneladas métricas (2.200 toneladas) de combustible y el mismo volumen de petróleo.

Un avión de la Fuerza Aérea portuguesa y un barco de la Armada iban a permanecer en el área en busca de indicios de contaminación.