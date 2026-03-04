Se hunde un buque de la Marina iraní frente a Sri Lanka

Un buque de guerra iraní se hundió este miércoles cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, que tuvo que socorrer a 30 marinos heridos, anunció el canciller de la isla, Vijitha Herath.

El ministro hizo el anuncio en el Parlamento y no precisó la causa del naufragio de la fragata iraní, Iris Dena. A bordo de ella se encontraban 180 tripulantes, cuando el buque emitió una señal de socorro.

Un diputado de la oposición preguntó si el buque sufrió un bombardeo, en el marco de la campaña israelo-estadounidense contra Irán, pero de momento el gobierno no lo aclaró.

Herath indicó que dos buques de la Marina srilanquesa y un avión fueron desplegados para socorrer a 30 marinos heridos, que fueron llevados a un hospital del sur de la isla.

"Respondimos a la alerta en conformidad con nuestras obligaciones internacionales, dado que está en nuestra zona de búsqueda y rescate del océano Índico", precisó a AFP un portavoz de la marina srilanquesa, Buddhika Sampath.