Se hurtan 3 veces más armas de fuego de autos en EEUU que hace 10 años, según informe

WASHINGTON (AP) — El índice de armas de fuego robadas de autos en Estados Unidos se ha triplicado en la última década, convirtiendo a este hecho en la fuente más grande de armas robadas en el país, de acuerdo con un análisis de datos del FBI realizado por Everytown, un grupo de seguridad de armas de fuego.

El índice de armas robadas de automóviles aumentó casi cada año y alcanzó su punto máximo durante la pandemia de coronavirus, junto con un importante incremento en la compra de armas en Estados Unidos, de acuerdo con el informe, en el que se analizan datos del FBI de 337 ciudades en 44 estados y que fue proporcionado a The Associated Press.

En algunos casos, las armas robadas han aparecido en lugares donde se han cometido crímenes. En julio de 2021, un arma robada de un auto que no estaba cerrado con llave en Riverside, Florida, se usó para matar a un miembro femenino de la Guardia Costera de 27 años cuando trataba de impedir un robo de auto en su vecindario.

La alarmante tendencia subraya la necesidad de que los estadounidenses protejan de manera segura sus armas de fuego para evitar que lleguen a las manos de personas peligrosas, señaló Steve Dettelbach, director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, cuya agencia ha encontrado por su cuenta vínculos entre las armas robadas y la comisión de crímenes violentos.

“Las personas no van a un supermercado y roban un arma de fuego de un auto cerrado para ir de cacería. Esas armas van directamente a las calles”, dijo Dettelbach, cuya agencia no participó en el informe. “Van a manos de personas violentas que no pueden pasar una verificación de antecedentes. Van a manos de las pandillas. Van a manos de narcotraficantes, y van a lastimar y matar a personas que viven en la próxima ciudad, en el próximo condado o en el próximo estado”.

En 2022, se reportó el robo de unas 112.000 armas de fuego, y poco más de la mitad de ellas fueron hurtadas de automóviles, generalmente cuando éstos estaban aparcados en entradas o fuera de las casas, se indica en el informe de Everytown. Esto representa un aumento con respecto a cerca de la cuarta parte de todos los robos en 2013, cuando las casas eran el punto principal de los robos de armas de fuego, según el informe.

