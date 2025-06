Se intensifican las protestas en Los Ángeles después de que Trump despliegue a la Guardia Nacional

LOS ÁNGELES (AP) — Las tensiones en Los Ángeles se intensificaron el domingo cuando miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueando una autopista principal y prendiendo fuego a autos autónomos mientras las fuerzas del orden utilizaban gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras para controlar a la multitud.

Muchos manifestantes se dispersaron al caer la noche y la policía declaró una asamblea ilegal, un preludio para que los agentes intervinieran y arrestaran a la gente que no se retirara. Algunos de los que permanecieron lanzaron objetos a la policía desde detrás de una barrera improvisada que abarcaba el ancho de una calle, y otros arrojaron trozos de concreto, piedras, patinetas y objetos pirotécnicos a los agentes de la Patrulla de Carreteras de California y sus vehículos estacionados en la cerrada autopista 101 en dirección sur. Los agentes se cobijaron bajo un paso elevado.

Las protestas del domingo en Los Ángeles, una ciudad extensa de cuatro millones de personas, se centraron en varias cuadras del centro. Fue el tercer y más intenso día de manifestaciones contra la represión migratoria de Trump en la región, ya que la llegada de alrededor de 300 tropas de la Guardia provocó ira y miedo entre muchos residentes.

La Guardia fue desplegada específicamente para proteger edificios federales, incluido el céntrico recinto de detención donde se concentraron los manifestantes.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que los agentes estaban "abrumados" por los manifestantes que quedaban. Dijo que incluían agitadores habituales que acuden a las manifestaciones para causar problemas.

Varias docenas de personas fueron arrestadas durante el fin de semana de protestas. Una fue detenida el domingo por lanzar una bomba molotov a la policía, y otra por embestir una motocicleta contra una línea de policías.

Trump respondió a McDonnell en Truth Social, diciéndole que arrestara a los manifestantes con máscaras.

"Se ve muy mal en L.A. ¡¡¡TRAIGAN A LAS TROPAS!!!" escribió.

Enfrentamientos se intensifican a medida que llegan las tropas de la Guardia Nacional

Desde la mañana, las tropas se alinearon hombro con hombro, portando armas largas y escudos antidisturbios mientras los manifestantes gritaban "vergüenza" y "váyanse a casa". Después de que algunos se acercaran mucho a los miembros de la guardia, otro grupo de agentes uniformados avanzó sobre el grupo, lanzando botes llenos de humo a la calle.

Minutos después, la Policía de Los Ángeles disparó rondas de municiones de control de multitudes para dispersar a los manifestantes, alegando que se habían reunido de forma ilegal.

Gran parte del grupo luego se movió para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que los agentes de la patrulla estatal los desalojaron de la carretera a última hora de la tarde.

Cerca, al menos cuatro autos autónomos de Waymo fueron incendiados, lo que provocó grandes columnas de humo negro y explosiones intermitentes de los vehículos eléctricos. Al caer la noche, la policía había emitido una orden de asamblea ilegal cerrando varias cuadras del centro de Los Ángeles.

Las granadas aturdidoras resonaban cada pocos segundos en la noche.

Gobernador dice que la Guardia no es necesaria

El gobernador, el demócrata Gavin Newsom, solicitó a Trump que retirara a los miembros de la guardia en una carta el domingo por la tarde, calificando su despliegue como una "grave violación de la soberanía estatal". Estaba en Los Ángeles reuniéndose con las fuerzas del orden locales y funcionarios.

El despliegue parecía ser la primera vez en décadas que la guardia nacional de un estado se activaba sin una solicitud de su gobernador, una escalada significativa contra aquellos que han buscado obstaculizar los esfuerzos de deportación masiva del gobierno.

Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, atribuyeron las protestas cada vez más agresivas a la decisión de Trump de desplegar la Guardia, calificándola como una medida diseñada para inflamar las tensiones. Ambos han instado a los manifestantes a mantener la calma.

“Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por el gobierno”, declaró en una conferencia de prensa por la tarde. “Esto tiene que ver con otro plan, esto no es acerca de la seguridad pública”.

Pero McDonnell, el jefe de la LAPD, dijo que las protestas seguían un patrón similar a episodios de disturbios civiles, en el que la situación se agravó en el segundo y tercer día.

Rechazó las afirmaciones del gobierno de Trump de que la LAPD no había ayudado a las autoridades federales cuando estallaron las protestas el viernes después de una serie de redadas de inmigración. Su departamento respondió tan rápido como pudo, no había sido informado con anticipación de las redadas y, por lo tanto, no estaba posicionado para las protestas, dijo.

Mientras tanto, Newsom ha reiterado que las autoridades de California tenían la situación bajo control. Se burló de Trump por publicar un mensaje de felicitación a la Guardia en las redes sociales antes de que las tropas hubieran llegado a Los Ángeles, y dijo en MSNBC que Trump nunca mencionó desplegar la Guardia durante una llamada telefónica el viernes. Llamó a Trump un "mentiroso descarado".

Las advertencias no disuadieron al gobierno.

"Es una mentira descarada que Newsom afirme que no había problema en Los Ángeles antes de que el presidente Trump se involucrara", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

El despliegue sigue a días de protestas

La llegada de la Guardia Nacional siguió a dos días de protestas que comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse el sábado a Paramount, una ciudad de mayoría latina al sur de la ciudad, y la vecina Compton.

Agentes federales arrestaron a inmigrantes en el distrito de la moda de Los Ángeles, en un estacionamiento de Home Depot y en varios otros lugares el viernes. Al día siguiente, se estaban organizando en una oficina del Departamento de Seguridad Nacional cerca de otro Home Depot en Paramount, lo que atrajo a manifestantes que sospechaban de otra redada. Las autoridades federales dijeron más tarde que no hubo actividad policial en ese Home Depot.

El recuento semanal de arrestos de inmigrantes en el área de Los Ángeles superó los 100, dijeron las autoridades federales. Muchos más fueron arrestados mientras protestaban, incluido un destacado líder sindical acusado de obstaculizar la labor de las fuerzas del orden.

Las protestas no alcanzaron el tamaño de manifestaciones pasadas que llevaron a la Guardia Nacional a Los Ángeles, incluidas los disturbios de Watts y Rodney King, y las protestas de 2020 contra la violencia policial, en las que Newsom solicitó la asistencia de tropas federales.

La última vez que la Guardia Nacional fue activada sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Brennan Center for Justice.

Trump dice que habrá “un orden público muy fuerte”

En una directiva el sábado, Trump invocó una disposición legal que le permite desplegar miembros del servicio federal cuando hay "una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos".

Dijo que había autorizado el despliegue de 2000 miembros de la Guardia Nacional.

Trump dijo a los periodistas el domingo mientras se preparaba para abordar el Air Force One en Morristown, Nueva Jersey, que había "personas violentas" en Los Ángeles "y no se saldrán con la suya".

Cuando se le preguntó si planeaba enviar tropas de Estados Unidos a Los Ángeles, Trump respondió: "Vamos a tener tropas en todas partes. No vamos a permitir que esto le pase a nuestro país". No dio más detalles.

Alrededor de 500 marines estacionados en Twentynine Palms, unos 200 kilómetros (125 millas) al este de Los Ángeles, estaban en un "estado de preparación para desplegarse" el domingo por la tarde, según el Comando Norte de Estados Unidos.

___

Offenhartz informó desde Nueva York. La periodista de Associated Press Michelle Price contribuyó a este despacho desde Bridgewater, Nueva Jersey.