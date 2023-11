Por Eli Berlzon

Junto al mar muerto, israel, 10 nov (reuters) - tom hand ha pasado de asumir que su hija emily hubiera muerto rápidamente tras su desaparición durante el ataque perpetrado por hombres armados de hamás el 7 de octubre en el sur de israel, a pensar con angustia que pasará su noveno cumpleaños como rehén en un túnel de gaza.

Emily había estado durmiendo en casa de una amiga en Be'eri, uno de los anillos de kibutz alrededor de la Franja de Gaza que fueron blanco de Hamás en un ataque que comenzó a primera hora de la mañana y terminó horas después con 1.400 muertos y unos 240 rehenes, según el recuento de Israel, en el día más mortífero de sus 75 años de historia.

"Llegaron informes no oficiales de que la habían encontrado muerta en el kibutz", dijo Hand, que ahora vive en un hotel del Mar Muerto con otras personas evacuadas de Be'eri. "Me sentí aliviado. Me alivió que estuviera muerta y que todo hubiera terminado, habría sido bastante rápido".

Más de 100 personas murieron en Be'eri en más de 24 horas. Muchas fueron fusiladas con sus familias o halladas muertas con las manos atadas. Los equipos de rescate dijeron que algunos fueron quemados vivos. Él había estado en casa y los hombres armados nunca llegaron a su domicilio.

"Intentas imaginar lo mejor. Esperas que haya sido rápido", dijo Hand. "Un pensamiento loco, para que lo diga un padre pero, sí, fue un alivio pensar que no estaba en Gaza".

Hand, un inmigrante irlandés de 64 años que llegó a Be'eri en 1992 como voluntario con 32, trabajó como impresor en el kibbutz, donde conoció a Liat, la madre de Emily.

Liat murió cuando Emily tenía sólo dos años y medio, pero la familia se había quedado en el kibutz, donde también vivía Narkis, la primera esposa de Hand. La mataron el 7 de octubre.

Durante semanas, Hand creyó que Emily también había muerto en el ataque, hasta que el Ejército le comunicó que no habían encontrado su cuerpo. Entonces supo que había sido secuestrada y que probablemente estaba retenida en una red de túneles construida por Hamás.

"Ahora sé que está en Gaza y que está viva. Va a cumplir nueve años en los túneles", dijo. "Ni siquiera sabrá que es su cumpleaños. No tendrá ni idea de la noche ni del día ni de la hora".

"No habrá fiesta de cumpleaños, ni tarta de cumpleaños, ni amigos alrededor. Pero ya sabes, sí. Ahora esperamos, ahora rezamos", añadió.

Beyonce, disney: "tengo que darle diversión"

Desde el ataque del 7 de octubre, Israel ha machacado la Franja de Gaza en una campaña de bombardeos en la que, según las autoridades de Gaza, han muerto más de 11.000 personas, y ha lanzado una operación terrestre para destruir a Hamás. El Gobierno y el Ejército han prometido recuperar al mayor número posible de rehenes.

Ahora que Hand ha sabido que Emily estaba viva, dijo que se había visto obligado a un cambio mental total para pensar: "Vale, vamos a recuperarla, vamos a recuperarla. Vamos a recuperarlos a todos".

Explicó que Emily era fan de la cantante estadounidense Beyonce y se centró en mantenerse lo suficientemente fuerte como para traerla a casa y pensar en formas de hacerla disfrutar.

"Me aseguraré de llevarla al próximo concierto de Beyonce. La llevaré a Disney World, me gastaré todo mi dinero, cada céntimo que tenga para darle diversión y compensar todo lo que ha perdido y todo por lo que está pasando", prometió, luchando contra las lágrimas. "Voy a darle el mundo"

"Todos la estamos esperando", agregó. "Sabemos que vamos a recuperarte. Sé fuerte cada día y espera, que vamos a por ti. Vamos a llevarte a casa. Vamos a traerte a casa". (Reporte de James Mackenzie; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)