Se levantan los desalojos por los incendios en León aunque se mantiene el confinamiento en varias localidades

LEÓN, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil ha levantado los desalojos pero mantiene el confinamiento urbano en las localidades de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, mientras que la misma medida se aplica a las localidades de Noceda de Cabrera y Llamas de Cabrera por el fuego. Por su parte, la Policía Nacional ha levantado el desalojo de Peñalba de Santiago que permanecerá con confinamiento urbano y cerrada para visitantes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Las autoridades han pedido que los vecinos de ambas localidades limiten los desplazamientos dentro del pueblo para no interferir en los trabajos de extinción de incendios. Asimismo, se han levantado todas las restricciones en Odollo y Santalavilla y se ha pedido a la población que no se acerque a la zona de operaciones de extinción.