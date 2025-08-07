Se lucha aún contra el fuego en el sudoeste de Francia

Las llamas ya han devastado 16.000 hectáreas de vegetación y pinares en una de las regiones más bellas de Francia, conocida por sus pueblos históricos, paisajes impresionantes y viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista.

El saldo de víctimas sigue siendo de un muerto (una mujer de 65 años), dos civiles heridos, uno de ellos de gravedad, y 11 bomberos heridos, uno de gravedad.

En cuanto a daños materiales, las llamas han dañado hasta el momento 36 viviendas y unos 40 vehículos, aunque la situación parece estar mejorando ligeramente en comparación con los dos últimos días.

"El avance del incendio se ha ralentizado", confirmó la prefectura de Aude en una rueda de prensa esta mañana. Esto se debe a las condiciones favorables de la noche: ausencia de viento y descenso de las temperaturas.

Sin embargo, se recomienda a residentes y turistas que permanezcan en sus casas, salvo nuevas órdenes de evacuación, y los evacuados aún no pueden regresar a sus hogares.

En una entrevista con Bfmtv, el coronel Christophe Magny, jefe de bomberos local, espera extinguir el incendio hoy.

"Haremos todo lo posible para extinguir el incendio hoy, antes de que vuelva el viento por la tarde", declaró, y añadió: "Contamos con importantes recursos, con 2000 bomberos de toda Francia". (ANSA).