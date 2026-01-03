Se observa una columna de humo y se escuchan ruidos fuertes en la capital venezolana

3 ene (Reuters) - Aviones, ruidos fuertes y al menos una columna de humo se escuchaban y veían en Caracas, la capital venezolana, en la madrugada del sábado, según testigos de Reuters. La zona sur de la ciudad, cerca de una importante base militar, se encontraba sin electricidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido reiteradamente operaciones terrestres en Venezuela, en medio de los esfuerzos para presionar al presidente Nicolás Maduro para que deje el cargo, incluyendo la ampliación de las sanciones, el aumento de la presencia militar estadounidense en la región y más de dos docenas de ataques contra buques presuntamente involucrados en el tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. (Redacción Reuters. )