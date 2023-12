Durante décadas, los científicos han utilizado un método específico para predecir cómo le irá a una especie durante esta época de grandes cambios mientras el mundo se caliente y el clima cambia, pero, según una nueva investigación, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ese método podría estar produciendo resultados engañosos o erróneos.

Investigadores de la Universidad de Arizona y miembros de su equipo en el Servicio Forestal de Estados Unidos y la Universidad de Brown han descubierto que el método, comúnmente conocido como sustitución espacio-temporal, no lograba predecir con exactitud cómo un árbol muy extendido en el oeste de Estados Unidos llamado pino ponderosa ha respondido realmente a las últimas décadas de calentamiento.

Esto implica también que otras investigaciones basadas en la sustitución espacio-temporal pueden no reflejar con exactitud cómo responderán las especies al cambio climático en las próximas décadas.

El equipo recogió y midió anillos de pinos ponderosa de todo el oeste de Estados Unidos desde 1900 y comparó el crecimiento real de los árboles con la respuesta que el modelo preveía que tendrían al calentamiento.

"Descubrimos que la sustitución espacio-temporal genera predicciones erróneas en cuanto a si la respuesta al calentamiento es positiva o negativa --explica Margaret Evans, coautora del artículo y profesora asociada del Laboratorio de Investigación de Anillos de Árboles de la UArizona--. Este método dice que los pinos ponderosa deberían beneficiarse del calentamiento, pero en realidad sufren con él. Esto es peligrosamente engañoso", advierte.

Según la sustitución espacio-temporal, cada especie ocupa su rango preferido de condiciones climáticas. Los científicos han supuesto que los individuos que crecen en el extremo más cálido de ese rango pueden servir de ejemplo de lo que podría ocurrir a las poblaciones de lugares más fríos en un futuro más cálido.

El equipo descubrió que los pinos ponderosa crecen a mayor velocidad en lugares más cálidos. Según el paradigma de la sustitución espacio-temporal, esto sugiere que a medida que el clima se calienta en el extremo frío de la distribución, las cosas deberían mejorar. "Pero en los datos de los anillos de los árboles, eso no es lo que parece", asevera Evans.

Pero cuando el equipo utilizó los anillos de los árboles para evaluar cómo respondían los árboles individuales a los cambios de temperatura, descubrió que los ponderosa se veían sistemáticamente afectados negativamente por la variabilidad de la temperatura.

"Si el año es más cálido que la media, los anillos son más pequeños que la media, por lo que el calentamiento les perjudica, y esto es así en todas partes", explica. El equipo sospecha que esto se debe a que los árboles no pueden adaptarse con la suficiente rapidez a los rápidos cambios del clima.

Un árbol individual y todos sus anillos son un registro de la genética de ese árbol específico expuesto a condiciones climáticas diferentes en un año en comparación con el siguiente, señala Evans, pero la respuesta de una especie en su conjunto es el resultado del lento ritmo de adaptación evolutiva a las condiciones medias de un lugar concreto, que son diferentes de las de otro.

Al igual que la evolución, la migración de árboles mejor adaptados con el cambio de temperaturas podría rescatar a las especies, pero el cambio climático se está produciendo demasiado deprisa, añade.

Más allá de la temperatura, el equipo también investigó cómo responden los árboles a las precipitaciones. Confirmaron que más agua siempre es mejor, tanto en el tiempo como en el espacio.

"Estas predicciones basadas en el espacio son realmente peligrosas, porque los patrones espaciales reflejan un punto final después de un largo período de tiempo en el que las especies han tenido la oportunidad de evolucionar y dispersarse y, en última instancia, ordenarse en el paisaje", subraya Evans.

"Pero el cambio climático no funciona así --advierte--. Por desgracia, los árboles se encuentran en una situación en la que los cambios se producen más rápido de lo que pueden adaptarse, lo que los pone en peligro de extinción. Es una advertencia para los ecologistas", subraya.