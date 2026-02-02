Se prevé que Israel reabra el paso fronterizo de Ráfah entre Gaza y Egipto, con restricciones

Por Haseeb Alwazeer

GAZA, 2 feb (Reuters) - Se esperaba que Israel reabriera el lunes la frontera entre Gaza y Egipto para los peatones, una medida que permitiría a los palestinos salir del enclave y volver a entrar a aquellos que deseen regresar tras huir de la guerra de Israel en el enclave

La reapertura del paso fronterizo de Ráfah será limitada, con Israel exigiendo controles de seguridad a los palestinos que entren y salgan. Israel y Egipto establecieron límites al número de viajeros

Israel se apoderó del paso fronterizo en mayo de 2024, unos nueve meses después del inicio de la guerra de Gaza, que se detuvo gracias al alto el fuego negociado en octubre por el presidente estadounidense, Donald Trump. La reapertura de Ráfah era un requisito importante en la primera fase del plan más amplio de Trump para detener los combates entre Israel y los milicianos de Hamás

PERIODISTAS EXTRANJEROS PROHIBIDOS EN GAZA

Durante los primeros nueve meses del ataque de Israel a Gaza, iniciado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel, los palestinos pudieron huir a Egipto a través del paso fronterizo de Ráfah.

Las autoridades palestinas afirman que unas 100.000 palestinos han huido de Gaza desde que comenzó la guerra, la mayoría de ellos durante los primeros nueve meses. Algunos recibieron ayuda de grupos humanitarios. Otros sobornaron a partes en Egipto para conseguir permisos de salida

Israel cerró el paso fronterizo de Ráfah después de que sus fuerzas irrumpieran en la zona y también ha cerrado el corredor Filadelfia, que recorre toda la frontera de Gaza con Egipto

El cierre cortó una importante vía para que los palestinos heridos y enfermos pudieran buscar atención médica fuera de Gaza. Según las Naciones Unidas, en el último año se ha permitido a unos pocos miles salir para buscar tratamiento médico en terceros países a través de Israel, aunque hay miles más que necesitan atención en el extranjero

A pesar de la reapertura de Ráfah, Israel sigue negándose a permitir la entrada de periodistas extranjeros, a los que se ha prohibido el acceso a Gaza desde el inicio de la guerra, que ha causado una destrucción generalizada y ha devastado amplias zonas del territorio

Los aproximadamente dos millones de palestinos de Gaza viven en su mayoría en tiendas de campaña improvisadas y casas dañadas, rodeados de las ruinas de sus ciudades destruidas

La Corte Suprema de Israel está estudiando una petición de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) que exige que se permita a los periodistas extranjeros entrar en Gaza desde Israel. Los abogados del Gobierno han afirmado que permitir la entrada de periodistas en Gaza podría suponer un riesgo para los soldados israelíes, al tiempo que han destacado los posibles riesgos para los reporteros

La FPA rechaza esta afirmación, alegando que se está privando al público de una fuente vital de información independiente. También señala el hecho de que, desde el inicio de la guerra, se ha permitido la entrada en el enclave a muchos trabajadores humanitarios y de las Naciones Unidas

El plan de Trump para Gaza, ahora en su segunda fase, prevé que el gobierno se entregue a tecnócratas palestinos, que Hamás deponga las armas y que se retire del territorio mientras se reconstruye

Israel ha puesto en duda la posibilidad de que Hamás deponga las armas y algunos responsables afirman que el ejército se está preparando para volver a la guerra. Desde que se alcanzó el acuerdo en octubre, los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 500 palestinos, según las autoridades sanitarias, mientras que los milicianos han matado a cuatro soldados israelíes

El sábado, Israel lanzó algunos de sus ataques aéreos más intensos desde el alto el fuego, matando al menos a 30 personas, en lo que dijo que era una respuesta a una violación de la tregua por parte de Hamás el viernes. (Redacción de Rami Ayyub; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)