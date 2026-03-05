Se prevé que los beneficios empresariales europeos del cuarto trimestre caigan un 0,4%
5 mar (Reuters) -
Las estimaciones de los beneficios del cuarto trimestre de las principales empresas europeas han empeorado ligeramente, según los últimos datos de LSEG I/B/E/S publicados el jueves.
Se espera que los beneficios interanuales de las principales empresas europeas hayan descendido un 0,4% en el último trimestre de 2025, según los resultados de 229 empresas del STOXX 600
y las estimaciones del mercado para aquellas que aún no han presentado sus informes, según muestran los datos.
Este descenso es peor que el 0,1% previsto la semana pasada. (Información de Javi West Larrañaga; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de María Bayarri Cárdenas)