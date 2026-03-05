Se prevé que los beneficios empresariales europeos del cuarto trimestre caigan un 0,4%

( )

5 mar (Reuters) -

Las estimaciones de ‌los beneficios ‌del ⁠cuarto trimestre de las principales ​empresas ⁠europeas han ⁠empeorado ligeramente, según los ​últimos datos de ‌LSEG I/B/E/S publicados ​el ​jueves.

Se espera que los beneficios interanuales de las principales empresas europeas hayan ​descendido un 0,4% en ⁠el último trimestre de 2025, ‌según los resultados de 229 empresas del STOXX 600

y las estimaciones del mercado para ‌aquellas que aún no han presentado ⁠sus informes, ‌según muestran los ⁠datos.

Este ⁠descenso es peor que el 0,1% previsto la semana pasada. (Información de ‌Javi ​West Larrañaga; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de ‌María Bayarri Cárdenas)