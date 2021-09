Se publicó "Ninja Diet" de Sideranch Inc.: Aprende los secretos de hacer dieta como un ninja

Tokio--(business wire)--sep. 29, 2021--

El libro "Ninja Diet" de Sideranch Inc. está disponible en inglés en Kindle a partir de septiembre de 2021.

Hay muchos métodos de dieta en el mundo que pretenden ser "fáciles para perder peso", pero una dieta verdaderamente correcta no es fácil y requiere autogestión y entrenamiento. En lugar de confiar en un método de dieta fácil, primero hay que entender y controlarse, aguantar todo y entrenar.

Esta es la base de un ninja.

Este libro es diferente de los métodos de dieta fácil que desbordan las librerías. Es un libro secreto que los que aspiran a hacer dieta deben leer primero, enfrentarse a la verdad de la dieta, proponer la actitud correcta y luego comenzar la pérdida de peso natural.

Aprender el espíritu de un ninja (NIN) y el modo de vida, que es indoloro de soportar, es el primer secreto que debe aprender una persona con mentalidad de dieta (JA).

Para convertirse en un ninja, tiene que entender sus movimientos, su metabolismo, su respiración, su sueño y cada bocado de comida. Además de esto, necesita tomar el control de su vida diaria y "sobrevivir".

Cuando lea este libro y se convierta en un aspirante a la dieta, comenzará su viaje para convertirse en un ninja.

Puedes conseguir su libro electrónico de Ninja Diet en Amazon.

Acerca del autor

Mitsue Ueda Doctor en Medicina / Periodista médico

Además de enseñar en la universidad, Mitsue Ueda supervisa programas médicos y es comentarista de televisión en "Health Examination of Great People" de NHK/BS. Otros de sus libros son Health of the Sengoku Period Warlords y Health Study of Edo Period.

