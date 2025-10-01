Se reanuda el servicio de Internet y telefonía móvil en Afganistán

(Agrega detalles y contexto)

KABUL, 1 oct (Reuters) - Los servicios de telefonía móvil e Internet se restablecieron en Afganistán el miércoles, informaron residentes locales, unas 48 horas después de que fuentes diplomáticas y del sector afirmaran que la conectividad se había cortado de forma brusca por orden del Gobierno talibán.

Los servicios de telefonía móvil de las compañías Roshan y Etisalat, los mayores proveedores de propiedad extranjera, volvieron a funcionar a última hora de la tarde, dijeron residentes en Kabul y otras ciudades. El acceso a Internet se restableció, según las empresas proveedoras del servicio.

Un funcionario talibán del Departamento de Información dijo que había razones técnicas para el corte y que los servicios se restablecerían con rapidez. No respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre si los talibanes habían ordenado el corte.

Naciones Unidas había pedido el restablecimiento de la conectividad.

En el pasado, los talibanes han expresado su preocupación por la pornografía en línea y las autoridades cortaron los enlaces de fibra óptica a algunas provincias en las últimas semanas, alegando razones de moralidad.

El corte de la conectividad, que comenzó el lunes, sigue a una serie de restricciones de línea dura este año, a medida que el liderazgo conservador de los talibanes, con sede en la ciudad meridional de Kandahar, impone sus puntos de vista en una lucha contra algunos ministros relativamente más amplios de miras en la capital, Kabul.

El apagón provocó el caos, con la paralización de las remesas financieras, el comercio con los países vecinos y las operaciones de los bancos, mientras que muchos afganos se han quedado sin vuelos.

También se interrumpió el aprendizaje en línea de las adolescentes y las mujeres, un salvavidas educativo después de que los talibanes les prohibieran el acceso a institutos y universidades. (Reporte de Mohammad Yunus Yawar; reporte adicional de Hritam Mukherjee y Mushtaq Ali; escrito por Saeed Shah; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)