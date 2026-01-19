Se reanudan combates en Siria entre tropas del gobierno y FDS, pese a cese al fuego

Enfrentamientos entre tropas gubernamentales sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, estallaron la noche del lunes, un día después de que ambas partes acordaron un alto el fuego, informó una ONG.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) reportó que hay enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las FDS estacionadas en la prisión de Al Aqtan, en las afueras de Raqa, en el norte del país, y añadió que las fuerzas gubernamentales también bombardearon una posición militar de las FDS al norte de la ciudad.

Un corresponsal de AFP en Raqa reportó fuertes bombardeos.

Una fuente kurda con conocimiento de las conversaciones declaró bajo condición de anonimato, que el lunes se mantuvieron negociaciones directas entre el presidente sirio Ahmed al Sharaa y el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, pero que no fueron positivas.