Buenos aires (ap) — varias ciudades del norte y sur de argentina, así como la capital buenos aires, registraban el sábado largas colas para abastecerse de gasolina mientras que varias estaciones de expendio de combistible amanecieron cerradas.

En un comunicado conjunto cuatro petroleras que operan en el país —YPF, Raizen, Trafigura y Axion Energy— atribuyeron el problema que ha puesto al sistema “al límite de su capacidad” a “unos niveles de demanda extraordinarios en los últimos 15 días”, entre otras razones. Dijeron que el abastecimiento de combustible “se irá normalizando en los próximos días”.

El fin de semana largo en el país por las elecciones del pasado 22 de octubre o el inicio de la siembra agrícola se habrían sumado al parón por mantenimiento programado de algunas refinerías, que generó una mayor dependencia de las importaciones, junto a “una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento”, afirmaron las petroleras.

Los mayores problemas se registraban en las ciudades norteñas de Jujuy y Salta, Tucumán, la Pampa y en la ciudad de Córdoba, aunque también en enclaves del sur del país y en la capital.

En las afueras de Buenos Aires varias gasolineras se encontraban completamente cerradas y las pocas que estaban abiertas y con combustible registraban filas de unos 30 autos, con combustible vendiéndose por cupos y muchos usuarios enojados por la situación. También había malestar entre los operadores de las gasolineras en la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, según constató The Associated Press.

“Fui a dos lugares aquí en La Plata, terminé en la tercera estación de servicio” con tres cuadras de fila “y una hora de espera y pude cargar nafta. Me parece vergonzoso, un desastre, no sé si la semana que viene voy a poder trabajar, si no tengo combustible no me puedo transportar hasta mi trabajo en capital federal, esperemos que se solucione”, declaró Flavia Turán, odontóloga de unos 50 años.

La secretaria de energía argentina, Flavia Royón, anunció que el gobierno tiene previsto la llegada de 10 barcos con combustible para paliar la situación y que se aumentaría la capacidad de refinería de las instalaciones que existen.

“Convoqué a las principales refinerías del país para normalizar la situación de combustibles en todo el territorio. Se acordó la importación de 10 barcos y se terminarán las paradas técnicas en los próximos 10 días, para garantizar el abastecimiento y evitar especulaciones”, expresó Royón via X, la red social antes conocida como Twitter.

Según las petroleras, la infraestructura de “producción y suministro de combustibles” en Argentina “es robusta” y afirman que el sistema funciona en la actualidad “con producción y transporte récord de crudo” y refinerías a máxima carga. El país produce gran cantidad de petróleo crudo y biocombustibles, con un parque refinador que alcanza para producir “más del 80% de la demanda doméstica de naftas y diésel. Lo demás se importa, en mayor o menor medida, al ritmo de la actividad agrícola”, agregó el comunicado de las empresas.

El país atraviesa una difícil situación económica marcada por una inflación interanual del casi 140% y una tasa de pobreza que supera el 40%.