Se reportan más explosiones en Abu Dabi, Manama y Doha

Residentes y corresponsales de la AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon más explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Un corresponsal de la AFP en Manama escuchó al menos dos detonaciones, mientras que periodistas en Catar informaron de una nueva oleada de explosiones.

Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.

Al fin de la mañana, Emiratos Árabes Unidos, donde un civil resulto muerto por la caída de restos de misiles, afirmó que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de "peligrosa escalada".

Manama, la capital de Baréin, había sido golpeada por misiles contra una base militar estadounidense.