Se retira el excapitán escocés a dos meses del Mundial de rugby

El antiguo capitán del XV del Cardo, Stuart Hogg, anunció su retirada del rugby "con efecto inmediato" a solo dos meses del Mundial que se disputará en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre, según un comunicado de la Federación Escocesa de Rugby (SRU).

"Es difícil por dónde empezar, pero es con gran tristeza y enorme orgullo que anuncio mi retirada inmediata del rugby", anunció el jugador en un comunicado publicado a través de la SRU.

"He luchado todo lo que he podido para poder estar en la Copa del Mundo, pero esta vez mi cuerpo no ha sido capaz de hacer las cosas que quiero y que necesito hacer", añadió.

"Siempre supe que este momento llegaría, pero nunca pensé que fuera tan pronto", admitió.

Hogg, de 31 años, anunció en marzo de este año que se retiraría tras el Mundial, "pero tras un periodo de reflexión ha decidido poner punto final antes del torneo debido al esfuerzo al que ha sometido su cuerpo", indicó la instancia.

Este mismo año, el fullback hizo historia al convertirse en el último escocés en alcanzar los 100 partidos con el XV del Cardo. Fue el 12 de marzo en Murrayfield, en la derrota escocesa frente a Irlanda (7-22) en la cuarta jornada del Torneo Seis Naciones.

En ese partido se lesionó y ya no pudo disputar la última jornada frente a Italia.

Es, además, el jugador con más 'tries' anotados para Escocia de toda la historia (27), lo que le valió para ser convocado en tres ocasiones por los prestigiosos British and Irish Lions para las giras de 2013, 2017 y 2021.

Su relación con el actual seleccionador escocés, Gregor Towsend, fueron tensas y los problemas de indisciplina llevaron al técnico a retirarle el brazalete de capitán en octubre del año pasado.

kca/pi/ll/mcd/iga

AFP