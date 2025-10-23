Se suspende la conferencia del fotógrafo Daniel Ochoa de Olza en Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La conferencia con proyección del fotógrafo navarro Daniel Ochoa de Olza, prevista para este jueves 23 en el Centro Cultural Montehermoso dentro del programa de 'World Press Photo', queda suspendida ante la imposibilidad de trasladarse desde México, donde desarrolla su trabajo fotográfico, por circunstancias personales y ajenas a la organización.

Así lo ha informado este miércoles en un comunicado el Ayuntamiento gasteiztarra, quien ha señalado que Ochoa de Olza es el autor de la imagen para la reflexión que antecede a la exposición 'World Press Photo', una fotografía en gran formato del muro contra la inmigración que atraviesa el desierto de Sonora entre México y Estados Unidos.