LA NACION

Se suspende momentáneamente el partido entre Nicaragua y Haití por falla eléctrica

El partido de este jueves a la noche entre Nicaragua y Haití, por la tercera fecha de la fase final

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Se suspende momentáneamente el partido entre Nicaragua y Haití por falla eléctricaAníbal Greco - La Nación

El partido de este jueves en la noche entre Nicaragua y Haití, por la tercera fecha de la fase final de la clasificatoria de Concacaf al Mundial de Norteamérica 2026, fue suspendido temporalmente en la primera mitad tras un corte eléctrico.

El encuentro, que se disputaba en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, fue suspendido al minuto 28, cuando en medio de un torrencial aguacero con truenos incluidos se fue la luz en el estadio.

Tras el corte de energía, los jugadores abandonaron el terreno hacia los vestuarios, mientras el público permanece a la espera de la reanudación en las gradas.

Haití ganaba 1-0, con gol de Duckens Nazon, al aprovechar al minuto 12 una dejada involuntaria del arquero rival, incapaz de sostener un balón centrado desde la derecha.

El partido forma parte del Grupo C, donde Honduras encabeza la llave con 4 puntos, seguido de Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

En el otro partido de la jornada, Honduras recibe a Costa Roja en San Pedro Sula.

jjr/ag

LA NACION
Más leídas
  1. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    1

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  2. Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política
    2

    Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este jueves 9 de octubre
    3

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 9 de octubre

  4. Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei
    4

    Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei

Cargando banners ...