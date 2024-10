Seahawks buscarán correr en su enfrentamiento del jueves por la noche contra los Niners

Mike Macdonald, coach de los Seahawks, hizo una evaluación contundente sobre los problemas recientes del equipo: Seattle necesita correr más el balón.

“Quiero decir, todo el mundo lo sabe”, afirmó Macdonald.

Los Seahawks han perdido dos partidos consecutivos después de un arranque de 3-0. Reciben a los 49ers de San Francisco el Jueves por la noche en un enfrentamiento entre rivales del Oeste de la NFC en Lumen Field, en Seattle.

Seguro, los Seahawks han podido apoyarse en el veterano quarterback Geno Smith, quien encabeza la NFL en yardas por pase con 1.466 en cinco partidos.

Pero, al mismo tiempo, Seattle tiene la menor cantidad de intentos de acarreos en la liga, promediando solamente 21 por juego. En la derrota del domingo pasado 29-20 ante los Giants de Nueva York, Kenneth Walker III solamente tuvo cinco acarreos. Como equipo, los Seahawks solamente corrieron 102 yardas, con Smith registrando una gran cantidad.

“Obviamente, es importante mantener el equilibrio y sacar ventaja de todas las debilidades de la defensiva. Nuestro ataque terrestre tiene que ser el factor determinante de nuestra ofensiva. Creo que a medida que avanzamos en la temporada, los pases lanzados y los acarreos tenderán a balancearse. Pero, definitivamente, queremos correr más el balón”, dijo Smith.

Walker, quien sumó 1.050 yardas en 2022, tiene 37 acarreos en la temporada para 202 yardas y cuatro touchdowns. Está promediando 5,5 yardas por intento, pero se ha ausentado algo de tiempo en la campaña por una lesión de oblicuos.

“Debemos darle el balón más (a Walker)”, dijo el coordinador ofensivo Ryan Grubb, recordando la derrota ante los Giants. “Creo que teníamos muchas opciones terrestres en el plan de juego, no tuvo nada que ver con no tener las suficientes jugadas planeadas para ello, sólo que no fueron mandadas. Y para nosotros, nos enfocamos en el lado equivocado. Creo que si le damos a Ken 10 toques más, 15 toques más, las cosas se verán diferentes”.

Seattle tiene una racha de cinco derrotas seguidas en la serie con San Francisco, que incluye un partido de postemporada. Es la racha más extensa para los Seahawks en la historia de la serie ante los Niners.

San Francisco, viniendo de una derrota por 24-23 ante los Cardinals, también tiene sus propios problemas con el ataque terrestre, principalmente en la zona roja, mientras esperan el regreso de Christian McCaffrey.

“La circunstancia es la que es. Estamos 2-3 de cara al partido divisional, en horario estelar, con la primera posición de la división en juego”, dijo Fred Warner, linebacker de San Francisco. “Si yo tuviera que dar un elocuente discurso para prepararlos para este momento, probablemente no tengamos a los jugadores indicados”.

