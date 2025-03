Seahawks firman a Marquez Valdes-Scantling con un contrato de un año por hasta 5,5 millones

Los Seahawks de Seahawks encontraron otro receptor para el nuevo quarterback Sam Darnold, al llegar a un acuerdo por un año valorado en hasta 5,5 millones de dólares con el velocista Marquez Valdes-Scantling.

El agente de Valdes-Scantling, Harold Lewis, confirmó el acuerdo que se firmará después del inicio del nuevo año de la liga el miércoles. NFL Network fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Los Seahawks necesitaban urgentemente añadir receptores tras liberar a Tyler Lockett en un movimiento de reducción de costos la semana pasada y acordar un intercambio para enviar a D.K. Metcalf a Pittsburgh.

Seattle también tiene un acuerdo para intercambiar al quarterback Geno Smith a Las Vegas y acordó un contrato de tres años y 100,5 millones de dólares con Darnold para asumir ese puesto.

Se espera que todos esos acuerdos se finalicen más tarde el miércoles y han sido confirmados por personas familiarizadas con los tratos que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se habían anunciado oficialmente.

Los movimientos dejaron a los Seahawks con solo un receptor abierto que tuvo más de 13 pases atrapados la temporada pasada: Jaxon Smith-Njigba, y una gran necesidad en la posición.

Valdes-Scantling, de 30 años, terminó la temporada pasada en Nueva Orleans y es una de las mejores amenazas profundas del juego. Tuvo 17 recepciones para 385 yardas y cuatro touchdowns en ocho partidos con los Saints la campaña pasada, después de recibir solo dos pases en seis partidos con Buffalo al inicio del calendario.

Comenzó su carrera en Green Bay y pasó cuatro años con los Packers tras ser seleccionado en la quinta ronda en 2018. Luego pasó dos temporadas en Kansas City, donde fue parte de los campeones del Super Bowl en dos años consecutivos con los Chiefs.

Tiene 205 recepciones para 3.566 yardas y 20 touchdowns, con un promedio de 17,4 yardas por recepción, que ocupa el tercer lugar entre todos los jugadores con al menos 125 recepciones desde 2000.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.