Seahawks superan prueba final ante 49ers y entran a playoffs como primer sembrado de la NFC

Para que los Seahawks de Seattle pudieran culminar una temporada destacada y asegurar el puesto número uno en la Conferencia Nacional, primero tenían que frenar a una ofensiva enrachada como la de los 49ers de San Francisco.

No solo Seattle mantuvo a raya a la ofensiva de San Francisco, sino que los Seahawks dominaron a los 49ers, limitándolos a 173 yardas de ofensiva total y solo tres puntos en una victoria de 13-3 que les aseguró la división. La actuación defensiva no fue poca cosa considerando que los 49ers habían anotado 127 puntos en sus tres juegos anteriores con el quarterback Brock Purdy de nuevo al mando.

"Eso fue clave", afirmó el linebacker Ernest Jones IV. "Los 49ers habían estado anotando a voluntad. No habían despejado. Conocemos nuestro estilo de juego. Salgamos ahí, juguemos como sabemos jugar y veamos qué pasa. Veamos qué tienen ellos. Y para que salgamos y los mantengamos en tres puntos, eso fue enorme".

Así fue el caso toda la temporada para los Seahawks, quienes establecieron un récord de franquicia con su 14ta victoria de la temporada y lideraron la NFL en defensiva por puntos. Para conseguirlo, hubo muchos jugadores que contribuyeron; el safety Nick Emmanwori encabezó al equipo con siete tacleadas, demostrando una vez más por qué Seattle fue sabio al subir en el draft y elegir al novato safety con una selección de segunda ronda en el draft de 2025.

"Estoy realmente orgulloso de Nick", dijo el entrenador Mike Macdonald. "Quiero decir, tuvo un gran juego. Tuvo un montón de tacleadas y se lo ganó. Es un gran jugador y obviamente es genial tenerlo".

Emmanwori no estuvo solo en hacerle la vida difícil a la décima ofensiva por puntos de los 49ers. El linebacker Drake Thomas interceptó a Purdy en una jugada fortuita, buena para la 18va intercepción de la temporada de los Seahawks. Seattle ha estado entre los líderes de la liga en generar pérdidas de balón, y terminó el año con 25, lo que es bueno para el sexto lugar en la liga.

"Tenemos un grupo especial", dijo Thomas. "La forma en que venimos a trabajar cada día. Como dije, venimos con la mentalidad correcta. Tomando cada día como si fuera lo más importante, y creo que los resultados hablan por sí mismos".

Está funcionando

Kenneth Walker III y Zach Charbonnet continúan haciendo la vida difícil para las defensivas rivales. El sábado marcó el tercer juego consecutivo en el que Seattle corrió para más de 163 yardas, acumulando 180 yardas por tierra.

Necesita ayuda

El quarterback Sam Darnold, quien lidera la NFL en pérdidas de balón con 20, tuvo un juego casi impecable contra San Francisco. Darnold completó 20 de 26 pases para 198 yardas sin intercepciones, y produjo un índice de pasador de 97,9 su más alto desde la semana 14 contra los Falcons de Atlanta.

Sin embargo, Darnold también soltó el balón, aunque Charbonnet lo recuperó. Darnold ha tenido problemas con los balones sueltos toda la temporada y es crucial que corrija eso mientras los Seahawks comienzan su búsqueda del título.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes