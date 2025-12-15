LA NACION

Seahawks vencen 18-16 a Colts con gol de campo de 56 yardas de Jason Myers

LA NACION
Lindsey Wasson - AP

SEATTLE (AP) — Jason Myers pateó seis goles de campo, un récord para la franquicia, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos restantes, y los Seahawks de Seattle superaron el domingo 18-16 al quarterback de 44 años Philip Rivers y a los Colts de Indianapolis.

Rivers lanzó un pase de touchdown después de salir de su retiro para hacer su primera titularidad en casi cinco años, y llevó a los Colts a la posición para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe con 47 segundos restantes.

Eso fue suficiente tiempo para Sam Darnold y los Seahawks (11-3). Rashid Shaheed devolvió el saque de Grupe 28 yardas hasta la yarda 37 de Seattle, y Darnold se conectó con Shaheed dos veces para 25 yardas para preparar a Myers.

Desesperados por salvar su temporada después de que Daniel Jones sufriera una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada, los Colts (8-6) recurrieron a Rivers, que terminó 18 de 27 para 120 yardas con un touchdown y una intercepción.

Indy ha perdido cuatro seguidos y cinco de seis, cayendo fuera de la posición de playoffs en la AFC. Seattle se mantuvo al ritmo de los Los Angeles Rams en la cima de la NFC Oeste.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
