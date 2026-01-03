Seahawks y 49ers se enfrentan por el primer puesto de la NFC en un duelo decisivo

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los playoffs comienzan una semana antes para los Seahawks y 49ers.

Los dos mejores equipos de la NFC Oeste se enfrentarán el sábado en un inusual juego de temporada regular con tanto en juego. El ganador obtendrá el primer puesto en los playoffs de la NFC con una semana de descanso y ventaja de local antes del Super Bowl.

“Creo que en el fútbol americano, de todos los deportes, la ventaja de jugar en casa es importante porque el ruido de la multitud realmente afecta el juego en términos de presión al pasador y cosas así”, afirmó el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan. “Pero, lo principal es que es un juego menos. Me encantaría estar en casa. Ese es nuestro objetivo. Si eso no funciona, también estamos emocionados de salir de gira”.

Este juego entre Seattle (13-3) y San Francisco (12-4) marca solo la cuarta vez desde que comenzó la siembra en la NFL en 1975 que dos equipos se juegan el primer puesto de conferencia en la última semana de la campaña regular, según Sportradar.

El quarterback de Seattle, Sam Darnold, perdió en esta posición el año pasado con Minnesota contra Detroit. Los únicos duelos anteriores con tanto en juego ocurrieron cuando Dallas venció a los Giants de Nueva York en 1993 en camino a su segundo título consecutivo en el Super Bowl y cuando Dallas superó a Washington en 1979.

En 2019 los Niners aseguraron el primer puesto con la victoria que se selló cuando el apoyador de San Francisco, Dre Greenlaw, tackleó a Jacob Hollister en la yarda 1 en cuarta y gol en los segundos finales. Una victoria de Seattle esa noche le habría dado a los Seahawks el puesto número dos y una semana de descanso.

“Pensé que fue una de las mejores jugadas de la historia. Solo ver a todos correr al campo después de eso, fue un juego divertido e intenso”, expresó Shanahan. “Es un buen recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Todo se reduce al final y comenzó a verse mal por un segundo y luego Greenlaw hizo una de las mejores jugadas que he visto”.

Los dos equipos han experimentado casi una renovación completa desde ese juego hace seis años. Solo siete jugadores que aparecieron en ese juego actualmente en las listas activas de los dos equipos.

Juegos terrestres se calientan

A pesar de la presencia de Christian McCaffrey, el juego terrestre de San Francisco tuvo dificultades para arrancar durante gran parte de esta temporada. Eso ha cambiado drásticamente en las últimas semanas.

Después de ocupar el último lugar en la NFL en yardas por acarreo en las primeras diez semanas con 3,51, los 49ers han mejorado en la recta final. San Francisco está promediando 4,69 yardas por acarreo en los últimos tres juegos y ocupa el tercer lugar con 161 yardas por juego en ese período.

“Creo que es solo un esfuerzo colectivo de los muchachos que se apegan al plan, continúan mejorando. No hay una sola respuesta”, admitió McCaffrey. “Creo que son 11 muchachos comprometiéndose con ello”.

Los Seahawks han experimentado un cambio reciente similar.

Después de una emocionante victoria en tiempo extra 38-37 contra los Rams, donde corrieron para 171 yardas, Seattle acumuló 163 yardas por tierra en su victoria sobre Carolina, liderados por las 110 yardas más altas de la temporada de Zach Charbonnet.

Pero no será fácil el sábado contra la defensa terrestre de los 49ers, que ocupa el sexto lugar y permite un promedio de 103 yardas por juego.

¿Podrá Seattle presionar a Purdy?

Brock Purdy ha estado jugando a nivel de MVP y alcanzando su mejor momento para los 49ers. Durante los últimos tres juegos para San Francisco, ha lanzado para 893 yardas con 11 touchdowns, dos carreras de touchdown y un índice de pasador de 131,5.

Será crucial para los Seahawks presionar al frente ofensivo de los 49ers, que podría estar sin el tackle Trent Williams después de que sufriera una lesión en el tendón de la corva contra Chicago. A pesar de ello, han hecho un buen trabajo protegiendo a Purdy, permitiendo un solo sack en cada una de sus victorias sobre Chicago e Indianápolis.

Los 49ers ahora han anotado 40 o más puntos en juegos consecutivos por primera vez desde 1995.

El tackle defensivo Jarran Reed señaló: "sabemos que tienen una buena ofensiva y nosotros somos una buena defensa. El sábado hablará por sí mismo".

