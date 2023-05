Sealed Air anuncia una nueva marca corporativa SEE®

Charlotte, carolina del norte--(business wire)--may. 2, 2023--

Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) anunció hoy que ha cambiado oficialmente su marca corporativa por SEE ®, dando el siguiente paso en la reinvención de la empresa.

SEE's new corporate brand logo, which debuted in May 2023.

Sealed Air ha evolucionado sus marcas corporativas e icónicas a SEE, como muestra de una empresa de soluciones orientada al mercado y al cliente. SEE se asocia con sus clientes para ofrecer soluciones de envasado que integran la automatización, lo digital y la sostenibilidad, creando un valor significativo para sus negocios.

El crecimiento y los resultados de SEE han aumentado significativamente en los últimos cinco años gracias al Modelo operativo de SEE y a la ejecución del Motor operativo de SEE y la Excelencia operativa de SEE.

Ted Doheny, presidente y CEO de SEE, comentó acerca del cambio de marca de la empresa:

"Estamos reinventando incesantemente SEE, que pasó de estar impulsada por el producto a ser una empresa de talla mundial y orientada al mercado, impulsada por soluciones de automatización, digitales y de envasado sostenible".

"SEE está haciendo realidad el futuro del envasado y esperamos que esto mejore nuestra valoración".

SEE suministra envases para más de 30 000 millones de productos al año en todo el mundo. La nueva marca corporativa de SEE representa el poder de sus marcas y soluciones, que incluyen equipos, servicios y materiales. La empresa ha crecido y evolucionado más allá de lo que una vez fue, y la nueva marca y logotipo corporativos son un reflejo directo de esa transformación. SEE redefine continuamente lo que hace y puede hacer el envasado integrando la automatización, lo digital y la sostenibilidad en soluciones que superan las necesidades de sus clientes.

Automatización: SEE permite a los clientes desbloquear la productividad y el ahorro mediante el diseño, la fabricación, el aprovisionamiento y la entrega de soluciones de envasado automatizadas con amortizaciones inferiores a 3 años. La empresa tiene previsto duplicar con creces su cartera de automatización de aquí a 2027.

Digital: La impresión digital y los servicios de valor añadido en línea de SEE permiten a los propietarios de marcas mejorar el rendimiento empresarial y la eficiencia operativa. La empresa espera que más del 80 % de sus ventas se realicen por medios digitales en 2027. Las soluciones de SEE llegan a los consumidores a través de diseños y contenidos digitales atractivos y rentables.

Sostenibilidad: SEE aporta continuamente a los clientes materiales y aplicaciones nuevos e innovadores que reducen los residuos, prolongan la vida útil, aumentan la protección, permiten la circularidad y reducen el impacto de carbono de los productos y envases. Casi el 20 % de su cartera de materiales procede de fuentes recicladas o renovables. El Net Positive Circular Ecosystem (Ecosistema circular positivo neto) de SEE hace que la sostenibilidad sea asequible para los clientes al reducir su coste total mediante soluciones de envasado automatizadas, digitales e innovadoras.

El nuevo logotipo de SEE es una representación visual de la siguiente fase de reinvención de la empresa. Las tres medias lunas que forman el círculo representan la automatización, lo digital y el envasado, mientras que el círculo completo representa el compromiso decidido de SEE con la sostenibilidad y la circularidad en todo lo que hacemos.

"Estamos entusiasmados de convertirnos en SEE", afirmó Ted Doheny, presidente y consejero delegado de SEE. "Estamos resolviendo los retos críticos de envasado de nuestros clientes para hacer que nuestro mundo sea mejor de lo que lo encontramos".

De la historia de Sealed Air al futuro de SEE

SEE (bajo su antiguo nombre comercial "Sealed Air") comenzó su trayectoria en 1960, cuando una idea de papel de burbujas aislante se transformó en la icónica marca de envases BUBBLE WRAP ®. En 1998 la empresa adquirió Cryovac, lo que le permitió establecer un nuevo liderazgo en el envasado de alimentos. La empresa creció hasta convertirse en una organización global que ofrece soluciones de envasado esenciales para una amplia gama de sectores, como el alimentario, el de fluidos y líquidos y el de comercio electrónico.

En los últimos cinco años, la empresa realizó adquisiciones estratégicas que aceleraron la reinvención de la empresa, incluida la adquisición de APS (sistemas automatizados de envasado), Foxpak (capacidades de impresión digital) y Liquibox (envasado y dispensación de fluidos y líquidos).

SEE tiene aproximadamente 17 300 empleados en todo el mundo y atiende a clientes en 120 países y territorios.

El indicador bursátil de SEE (NYSE: SEE) seguirá siendo el mismo, al igual que su entidad legal, que seguirá siendo Sealed Air Corporation. El conjunto de marcas de soluciones de la empresa, reconocidas en todo el mundo, también seguirá siendo el mismo, incluidas CRYOVAC ®, envasado de alimentos, LIQUIBOX ®, sistemas de fluidos y líquidos, SEALED AIR ®, envasado de seguridad, AUTOBAG ®, sistemas automatizados de envasado, BUBBLE WRAP ®, envasado, SEE Automation™ y prismiq™, envasado e impresión digital.

Acerca de see

SEE (NYSE: SEE), está en el negocio para proteger, resolver desafíos críticos de empaquetado, y hacer nuestro mundo mejor que lo encontramos. Nuestras soluciones automatizadas de envasado promueven una cadena mundial de suministro de alimentos, líquidos y fluidos más segura, más resistente y menos derrochadora, facilitan el comercio electrónico y protegen de daños las mercancías en tránsito.

La empresa, bajo su antiguo nombre comercial, Sealed Air, anunció su nueva marca y logotipo corporativos "SEE" en mayo de 2023.

Nuestras marcas de soluciones, reconocidas en todo el mundo, incluyen CRYOVAC ®, envasado de alimentos, LIQUIBOX ®, sistemas de fluidos y líquidos, SEALED AIR ®, envasado de seguridad, AUTOBAG ®, sistemas automatizados de envasado, BUBBLE WRAP ®, envasado, SEE Automation™ y prismiq™, envasado e impresión digital.

Nuestra colaboración con los clientes crea valor a través de soluciones de envasado sostenibles, automatizadas y digitales, aprovechando nuestra experiencia líder en el sector en materiales, sistemas de automatización, ingeniería y tecnología.

Nuestro Net Positive Circular Ecosystem de SEE lidera la industria del envasado en la creación de un futuro más sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Nos hemos comprometido a diseñar o avanzar para que el 100 % de nuestros materiales de envasado sean reciclables o reutilizables en 2025, con un objetivo más ambicioso de alcanzar cero emisiones netas de carbono en nuestras operaciones globales para 2040. Nuestro Global Impact Report (Informe de impacto global) destaca cómo estamos dando forma al futuro de la industria del envasado. Estamos comprometidos con una plantilla diversa y una cultura solidaria e integradora a través de nuestro Compromiso de diversidad, equidad e inclusión 2025.

SEE generó 5.600 millones de dólares en ventas en 2022 y cuenta con aproximadamente 17 300 empleados (incluidos los empleados de Liquibox) que atienden a clientes en 120 países/territorios. Para obtener más información, visite sealedair.com.

