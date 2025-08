Sean Combs pidió a Trump un indulto presidencial

Combs fue declarado culpable de delitos relacionados con la prostitución y el 3 de octubre se conocerá si permanecerá en prisión y por cuánto tiempo.

"Hemos estado en contacto y conversado sobre el indulto", declaró la abogada Nicole Westmoreland a CNN.

Sin embargo Trump no parece interesado en intervenir en el asunto: "Tuve una buena relación con él. Nos llevábamos bien y parecía una buena persona, pero luego cuando me presenté se mostró muy hostil", declaró el presidente a Newsmax, insinuando que no tiene intención de tomar medidas para liberar a Combs de prisión.

En julio, un jurado de Nueva York declaró a Combs culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, delitos que conllevan una pena máxima de 10 años de prisión cada uno.

