Sean “Diddy” Combs no obtiene libertad bajo fianza mientras espera sentencia

NUEVA YORK (AP) — Sean “Diddy” Combs no puede salir de la cárcel para esperar la sentencia por su condena relacionada con la prostitución, dijo un juez el lunes, negando la última solicitud de fianza del magnate del rap y la moda.

Combs ha estado tras las rejas desde su arresto en septiembre. Enfrentó cargos federales de coaccionar a sus novias para que participaran en maratones sexuales impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos mientras él observaba y los filmaba.

Fue absuelto el mes pasado de los cargos principales —crimen organizado y tráfico sexual— mientras que fue condenado por dos cargos de un delito relacionado con la prostitución.

Al negar la propuesta de fianza de US$50 millones de Combs, el juez Arun Subramanian dijo que el empresario del hip hop no había logrado demostrar que no representaba un riesgo de fuga o peligro, agregando que el expediente no mostraba una “circunstancia excepcional” que justificara su liberación después de una condena que de otro modo requiere detención.

Los argumentos de Combs “podrían tener peso en un caso que no involucrara evidencia de violencia, coerción o subyugación en relación con los actos de prostitución en cuestión, pero el expediente aquí contiene evidencia de los tres”, escribió el juez.

Se enviaron mensajes en busca de comentarios a los fiscales y a uno de los abogados de Combs.

La condena conlleva la posibilidad de hasta diez años de prisión, pero existen complicadas pautas federales para calcular las sentencias en cualquier caso dado, y los fiscales y los abogados de Combs discrepan sustancialmente sobre cómo se aplican en su caso.

Las pautas no son obligatorias, y Subramanian tendrá amplia libertad para decidir el castigo de Combs.

El fundador de Bad Boy Records, ahora de 55 años, fue durante décadas una figura proteica en la cultura pop. Un artista de hip hop ganador de un Grammy y empresario con un talento especial para encontrar y lanzar grandes talentos, presidió un imperio empresarial que abarcaba desde moda hasta realities.

Los fiscales afirmaron que usó su fama, riqueza y violencia para forzar y manipular a dos exnovias para actos sexuales prolongados en los que estaban drogadas que él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

Sus abogados argumentaron que el gobierno intentó criminalizar gustos sexuales consensuados, aunque poco convencionales, que se desarrollaron en relaciones complicadas. La defensa reconoció que Combs tuvo arrebatos violentos, pero dijo que nada de lo que hizo equivalía a los delitos de los que se le acusaba.

Desde el veredicto, sus abogados han renovado repetidamente sus esfuerzos para sacarlo bajo fianza hasta su sentencia, programada para octubre.

Han argumentado que las absoluciones socavan la justificación para retenerlo y han señalado a otras personas que fueron liberadas antes de la sentencia por condenas similares.

El abogado defensor Marc Agnifilo sugirió en un documento judicial que Combs era la ”única persona en Estados Unidos en la cárcel por contratar escoltas masculinos adultos para él y su novia”.

La propuesta más reciente de la defensa incluía la fianza de US$50 millones, además de restricciones de viaje, y expresaba apertura a agregar arresto domiciliario en su casa de Miami, monitoreo electrónico, guardias de seguridad privados y otros requisitos.

Los fiscales se opusieron a la liberación de Combs. Escribieron que su “extensa historia de violencia —y su continuo intento de minimizar su reciente conducta violenta— demuestra su peligrosidad y que no es susceptible de supervisión”.

___

El escritor de Associated Press Jake Offenhartz contribuyó desde Los Ángeles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.