Sean Newcomb y Medias Blancas de Chicago acuerdan contrato de US$4,5 millones por un año

CHICAGO (AP) — El zurdo Sean Newcomb y los Medias Blancas de Chicago acordaron el martes un contrato de un año por US$4,5 millones.

El jugador de 32 años tuvo un récord de 2-5 con una efectividad de 2,73 y dos salvamentos en cinco aperturas y 43 apariciones como relevista la temporada pasada para los Medias Rojas de Boston y los Atléticos, quienes lo adquirieron el 27 de mayo por US$100.000. Después del intercambio, tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 1,75 y un promedio de bateo de oponentes de ,214.

Newcomb tiene un récord de 30-30 con una efectividad de 4,20 y cuatro salvamentos en 65 aperturas y 158 salidas como relevista para Atlanta (2017-22), los Cachorros de Chicago (2022), los A’s (2023-25) y Boston (2025).

El zurdo Ryan Rolison fue designado para asignación para abrir un espacio en la lista.

