Sean Payton dice que comentarios tras partido se referían a Jaxson Dart, no a Russell Wilson

DENVER (AP) — El entrenador de los Broncos de Denver, Sean Payton, insiste en que sus comentarios recientes fueron un reconocimiento a Jaxson Dart, no un ataque a Russell Wilson.

Payton dijo el domingo, después de la histórica victoria con remontada de Denver por 33-32, que los Giants "encontraron una pequeña chispa con" Dart, quien se convirtió en el titular. El estratega sugirió que en una conversación que tuvo con el propietario de Nueva York, John Mara, manifestó el deseo de enfrentarse a Wilson en su lugar.

Wilson respondió el martes. Dijo que Payton, quien lo dirigió en una desafortunada campaña en 2023, "no tenía clase" y criticó al entrenador de Denver por el escándalo "Bounty-Gate" de los Saints de Nueva Orleans en 2009-11.

El miércoles, Payton dijo que todo fue un malentendido.

"Mira, por la euforia, la forma en que se desarrolló ese partido, ese comentario fue estrictamente sobre Dart", dijo acerca de sus declaraciones posteriores al encuentro. "Eso no fue de ninguna manera algo dirigido a Russ. Y podría entender cómo él podría percibir que lo fue. Pero, después de esa victoria y viendo cómo jugó (Dart), esa no era la intención en absoluto".

Wilson perdió su puesto de titular en los Giants ante Dart tras un inicio con foja de 0-3 y Payton dijo después del partido: "Estaba hablando con John Mara no hace mucho y le dije: 'Esperábamos que ese cambio hubiera ocurrido mucho después de nuestro partido'".

Muchos, incluido Wilson, vieron eso como una crítica al quarterback suplente, quien en su momento fue relegado al banquillo por Payton para los dos últimos partidos de la temporada 2023 en Denver.

"No tiene clase... pero no me sorprende", dijo Wilson en la red social X. "No me di cuenta de que todavía estás ofreciendo recompensas 15 años después a través de los medios".

La propia crítica de Wilson a Payton hacía referencia al escándalo "Bounty Gate" con los Saints. En 2012, la NFL descubrió que el equipo estaba recompensando a los jugadores por golpear a oponentes con la intención de lesionarlos, y Payton fue suspendido por un año.

Wilson se unió a los Broncos a través de un canje desde Seattle en 2022 y firmó una extensión de cinco años por US$245 millones. Denver tuvo marca de 4-11 en su primera temporada antes de que contratara a Payton, quien regresó a dirigir tras un período como analista de televisión.

Luego de una agria ruptura con Payton, Wilson fue dado de baja. Llamó la atención el conflicto entre un entrenador veterano y un jugador estelar —ambos habían ganado el Super Bowl por separado.

La baja de Wilson dejó a los Broncos con una carga de dinero muerto récord en la NFL, de US$85 millones, que se distribuyó entre el año pasado (US$53 millones) y esta temporada (US$32 millones).

Wilson pasó la última temporada con Pittsburgh, pero se lesionó cuando los Steelers vencieron a los Broncos 13-6 en la Semana 2, cuando Justin Fields comandaba la ofensiva.

Los Broncos reemplazaron a Wilson con Jarrett Stidham, luego seleccionaron a Bo Nix con la 12ª selección general en el draft de la NFL de 2024.

