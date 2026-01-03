Sean Payton no se impresiona por récords de capturas de Denver

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — La semana pasada, cuando los Broncos de Denver ganaron su primer título de la División Oeste de la Conferencia Americana en una década, Sean Payton dijo que no habló de ello con su equipo y comentó a los periodistas que había oído que las gorras y camisetas conmemorativas eran feas.

Por lo tanto, no es sorprendente que Payton insista en que no está enfocado en las 64 capturas de quarterback, el mejor récord de la NFL y de la franquicia, que los Broncos han acumulado de cara al partido del domingo contra los Chargers de Los Ángeles.

En ese partido está en juego la cima de la Conferencia Americana.

“No me preocupan las capturas”, expresó Payton. "Me preocupa encerrar al quarterback, presionarlo adecuadamente. Así que no estamos concentrados en la cantidad de sacks.

"Mucho de esto tal vez tenga que ver con los rivales que hemos tenido en relación con la posición de quarterbacks, pero no me interesan los números de capturas”.

Aun así, son significativos.

Las 64 capturas que acumulan los Broncos, una más de las que tuvieron el año pasado cuando también lideraron la NFL, están 11 por encima del siguiente equipo, los Falcons de Atlanta, que tienen 53.

Un impresionante total de 17 jugadores de Denver han aportado al total de sacks, liderados por Nik Bonitto, quien lleva 12,5.

“Creo que ésa es la parte más subestimada cuando presionamos al pasador, o muchos de estos blitzes que se están ordenando, es que tenemos tantos muchachos desinteresados", manifestó Bonitto. "Los tackles defensivos están dispuestos a retroceder en cobertura, los linebackers exteriores pueden caer en cobertura y los backs defensivos saben cuándo ejercer presión con disparos y simplemente los muchachos presionan de la manera correcta.

“Por eso estamos viendo los números que tenemos y todos pueden obtener una parte del pastel cuando se trata de conseguir las capturas”.

Durante un tiempo, los Broncos estaban en camino de establecer el récord de la NFL de más capturas en una temporada, una marca que poseen los Bears de Chicago, quienes lograron 72 en 1984.

Pero desde su semana de descanso hace un mes y medio, los Broncos han promediado tres capturas por partido, menos que las 4,45 que produjeron durante sus primeros 11 duelos.

Para frenar la presión de pase de Denver, los pasadores rivales han soltado el balón rápidamente.

“Más les vale”, bromeó el coordinador defensivo de Denver, Vance Joseph.

De lo contrario, serán capturados.

Los Broncos solo capturaron al QB de tercer equipo de los Chiefs, Chris Oladokun, una vez en su victoria 20-13 en el Arrowhead Stadium la noche de Navidad, pero lo limitaron a 66 yardas de pase y mantuvieron a Kansas City en apenas 139 yardas de ofensiva total.

Joseph insiste en que los Broncos podrían haber destrozado el récord de sacks en una sola temporada si los cazamariscales de Denver no fueran desinteresados. Pero son un grupo disciplinado, no pasan más allá del movimiento en retroceso profundo del QB y, como dijo Payton, se enfocan en encerrarlo.

Si él da unos pasos al frente para evitar la presión, el liniero defensivo Zach Allen ha estado allí para cerrar la ruta de escape. Los 45 golpes al QB de Allen hasta ahora lideran la liga, ocho por delante del segundo lugar Myles Garrett, quien puede establecer el récord de una sola temporada con un sack el domingo.

